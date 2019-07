Oroscopo di domani | 15 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 15 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 15 luglio 2019:

Oroscopo di domani 15 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, prosegue il momento positivo: durante la giornata di doman potrete risolvere alcune questioni complicate che erano rimaste temporaneamente nel cassetto. Durante la giornata vi piacerà immaginare e prospettare possibilità diverse per il vostro futuro.

Luna, Venere e il Sole continuano a spalleggiarvi dai segni vostri amici del Capricorno e del Cancro. Cari Toro, sapete bene che la perfezione non esiste e forse non fa parte della vita, anche se continuate a inseguirla…

Oroscopo di domani 15 luglio 2019 | Gemelli

Durante la giornata di domani i Gemelli potrebbero godere di una brillantezza mentale, fascino e simpatia. Il Leone (presente nel vostro segno) promuove la già vostra naturale tendenza alla convivialità, che questa giornata vivrete con parenti e amici, preferibilmente in situazioni di svago, al mare, al lago o in campagna.

Durante la giornata di domani, lunedì 15 luglio, tirerete fuori le vostre capacità fuori dal comune e quel fascino sempre molto penetrante e suggestivo. Nel vostro cielo si stagliano pianeti del calibro di Saturno e Plutone che vi contrastano, ma voi non vi date per vinti.

I nati sotto il segno del Leone godranno di euforia, malgrado l’inizio della settimana lavorativa. Giove, Marte, Mercurio tifano alla grande per voi. La vostra naturale esuberanza si amplifica e vi stimola a muovervi, a fare e a realizzare.

Oroscopo di domani 15 luglio 2019 | Vergine

Si prospetta una giornata in salita per i Vergine. La vita familiare, amichevole e affettiva in genere, può risentire di alti e bassi. Ma state tranquilli: come i gatti avete sette vite! Mostratelo!

Durante la giornata di domani avrete un innalzamento della vostra sensibilità, dell’intuito, della capacità di saper ospitare e ricevere. Sarete in grado di intrattenere amici vecchi e nuovi grazie alla vostra brillante personalità, tenendo banco assoluto e guadagnandovi simpatie a destra e a manca.

La Luna si trova oggi in una zona dello Zodiaco per voi abbastanza propizia: il segno del Capricorno. Molte iniziative, sotto tutti i punti di vista, da quello lavorativo a quello affettivo, andranno a compimento. Malgrado alcuni aspetti non vi soddisfino del tutto ancora nella vostra vita, questa giornata si rivelerà molto serena.

Oroscopo di domani 15 luglio 2019 | Sagittario

Si prospetta una giornata gioiosa, all’insegna di aspettative che si realizzano, per i Sagittario. Favoriti i rapporti con le sorelle e i fratelli, le figlie e i figli. La vostra naturale spavalderia, che si tinge a volte di inconsapevole arroganza, è molto in sordina, anche per via dell’altro pianeta dell’intelligenza, Saturno, ben disposto specie per i nati nella seconda decade.

Nuovo giorno di luglio che vi vede in una forma fisica eccellente, favorita anche dalla volontà di fare sport, tanto moto all’aria aperta e splendide nuotate al mare, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Qualche piccolo disturbo nei rapporti tra i genitori e i figli e tra i fratelli e le sorelle.

Cari Acquario, la Luna è nella sua fase crescente sta per diventare piena nel segno vostro buon vicino del Capricorno e vi sorregge per come può. La vita familiare (e quella affettiva in genere), richiedono tutto il vostro impegno, la tipica e aquariana capacità di essere equilibrati, ma anche comprensivi.

Domani dovreste riuscire nell’impresa di realizzare quel che si chiama “armonia familiare”, grazie al vostro tocco affettuoso e alla capacità di mettere insieme tutte le anime che fanno parte del vostro variegato clan.

