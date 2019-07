Oroscopo Branko 14 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 14 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 luglio 2019.

Una buona Luna per il segno dell’Ariete, ottimo l’amore, bene i viaggi, incontri ed è un buon momento per prendere decisioni. Cogliete l’attimo. Siete in grado di riconoscere il significato dei valori ricevuti dai genitori o dai nonni, siete preparati a fare buon uso del vostro intelletto sensibile e capitalizzare il vostro talento.

Per il Toro domenica 14 luglio domina Venere nel segno. Atmosfera piacevole per chi è in viaggio, Nettuno perfetto per le gite al mare, domani inizia una spettacolare Luna piena. Tenerezza in amore e inquietudine.

Oroscopo Branko 14 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko, ciò che non è stato chiarito in famiglia e nel matrimonio, nelle collaborazioni di lavoro e rapporti in affari, sarà affrontato con calma la prossima settimana, non questa domenica. Passione in amore. Ottimo il sesso.

Cari amici del Cancro, la Luna crescente nel campo della vita pratica vorrebbe farvi guadagnare pure di domenica, guardatevi intorno, Giove parla di gente importante per la carriera.

Leone in domenica tutto il mondo è per voi, avete per 24 ore a disposizione un cielo senza paragoni. Molto dipende dal proprio tema natale, ma quando Luna si congiunge a Giove nel campo della fortuna, la buona sorte si fa sentire, specie in amore.

Oroscopo Branko 14 luglio 2019 | Vergine

Cara Vergine, scegliete la montagna e il lago per rilassarvi. Per prendere decisioni se potete aspettate domani. La prossima settimana si apre infatti con Luna piena in Capricorno.

Bilancia siete patiti per l’estetica, è necessario che riacquisite il vostro splendore, ma attenzione al troppo sole. Venere è la vostra pelle, la vostra luminosa bellezza (pure per l’uomo Bilancia) ora è ancora negativa e domani e martedì avrete un’infiammata Luna piena, riguardatevi.

Secondo Branko cari Scorpione dovreste seguire Plutone, il vostro pianeta guida. Non lo citiamo spesso perché il suo influsso è lento e diventa incisivo solo quando è in forte contatto con altre forze cosmiche, come in questa rivoluzionaria domenica: Plutone opposto al Sole.

Oroscopo Branko 14 luglio 2019 | Sagittario

Complimenti amici del Sagittario, state vivendo un meraviglioso periodo grazie alla Luna nel segno. La felicità è possibile sia per chi è solo e vuole un incontro che lo faccia impazzire d’amore, sia per i coniugi che ancora si amano.

Capricorno, prevista una passione amorosa nuova, per chi è solo, e una rivoluzionaria novità nel lavoro.

Amici dell’Acquario, se siete soli Giove rilancia il vostro ottimismo e la Luna in Sagittario provoca incontri intriganti.

Cari Pesci, Branko consiglia maggiore cura di capelli, pelle, denti, fegato. Ci sarà una multa da pagare in amore.

