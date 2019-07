Ci si chiede come faccia Kate Middleton ad avere quel fisico asciutto dopo tre gravidanze e come possa essere già tornata in forma Meghan Markle dopo il recente parto. Sarà qualche dieta miracolosa o soltanto la rigida etichetta reale che non permette di sgarrare nemmeno a tavola?

Le abitudini alimentari di Kate e Meghan non le conosciamo, ma quello che sappiamo è il protocollo che la Royal family deve rispettare a tavola. Ci sono infatti determinati cibi che i membri della famiglia reale non possono consumare.

Meghan Markle Kate Middleton dieta | Le regole a tavola delle duchesse

Primi tra tutti i frutti di mare, alimento considerato troppo rischioso e possibile veicolo di infezioni. Vietati quindi i molluschi a Buckingham Palace.

Meghan Markle è la reale che più ha sofferto per questa regola. Amante del pesce e dei frutti di mare, la duchessa di Sussex ha dovuto rinunciare alla sua abitudine di consumarli almeno una volta la settimana.

Altra restrizione nella dieta dei componenti della Royal family è il divieto della carne cruda. Proibiti anche cibi piccanti o esotici.

Anche il foie gras è escluso dalla tavola della Regina. La sovrana britannica ha infatti vietato il fegato di oca da quando il figlio Carlo ha scoperto le atrocità a cui sono sottoposti gli animali per la preparazione del piatto.

Ma ci sono anche delle regole precise da rispettare quando si siede a tavola con i reali inglesi. A Buckingham Palace, gli alimenti non vanno infilzati ma posti in equilibrio sul dorso della forchetta (con i denti verso il basso) e portati alla bocca. Dopo tre morsi la forchetta va posata. Per le zuppe, il movimento della raccolta col cucchiaio non è verso di sé ma verso l’esterno. Praticamente un triathlon. Sarà per questo che sono tutti così magri. [Qui le altre assurde regole della famiglia reale inglese].

Inoltre, se la regina smette di mangiare, tutti devono smettere di mangiare. A volte manda dei segnali, come appoggiare la borsa sul tavolo. Da quel momento si hanno cinque minuti per terminare la cena.

Meghan Markle Kate Middleton dieta e sport

Ma per mantenersi in forma si sa, non basta soltanto rispettare una dieta sana. Ci vuole anche l‘attività fisica. Lo sa bene Kate Middleton che pratica tanto sport. Secondo quanto emerso dai tabloid britannici, la duchessa di Cambridge è proprio un’appassionata. Escursionismo, alpinismo, triathlon, tennis, hockey e nuoto sono le sue specialità. Ecco il segreto della sua forma fisica invidiabile.

