Jesolo incidente canale | Auto | Quattro morti | Strage sulle strade | Cesena

Jesolo incidente canale – Tragedia in strada, nella notte. Giovani vite stroncate sull’asfalto. Quattro giovani sono morti stanotte a Jesolo dopo che la loro auto è finita in un canale a Ca’ Nani. A bordo c’era una quinta ragazza che si è salvata. L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 43.

Jesolo incidente canale | La dinamica

L’incidente di Jesolo è avvenuto poco prima dell’1,30. All’incrocio tra via Adriatico e via Pesarona: la vettura è finita nel canale dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.

I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che sono riusciti a portare a riva la giovane ferita e altri tre ragazzi che sono subito dopo morti. Poco dopo sono arrivati le ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco. I medici hanno preso in cura la ragazza, mentre per i tre giovani non c’era più niente da fare.

A bordo c’era una quinta ragazza che si è salvata. E ancora, alle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma Sinistra sempre a Jesolo per un’auto finita contro un platano.

I vigili del fuoco del distaccamento di Mestre con l’autogru hanno agganciato l’auto ed estratto l’auto dall’acqua, recuperando l’ultima ragazza rimasta all’interno dell’auto purtroppo anche questa deceduta. Le vittime avevano tutte tra i 22 e i 23 anni ed erano tutti residenti nella zona di San Donà. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri.

A Cesena cinque morti

A Cesena, invece, quattro giovani sono morti sul colpo poco dopo le 5 nella notte tra sabato e domenica sulla via di Dismano, nella frazione cesenate di Sant’Andrea, a bordo di una Seat Leon.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Forlì e dei carabinieri, l’auto su cui viaggiavano avrebbe toccato un muretto laterale, il conducente avrebbe perso il controllo e la vettura si è schiantata in un fosso rovesciandosi. L’ultimo corpo è stato estratto alle 7 di questa mattina.

A Genova un morto e un ferito

Non sono gli unici incidenti avvenuti nella notte nelle strade italiane. Un morto e due feriti gravi è il bilancio del tragico incidente avvenuto sulla A7 Genova-Serravalle Scrivia che ha visto coinvolta una macchina con quattro giovani a bordo.

Le persone coinvolte, secondo la polizia stradale, sono tutti ventenni. I tre viaggiavano a bordo della stessa auto che, per motivi da accertare, è andata a sbattere contro il guard rail.

