Incidente Vittoria funerale Alessio | Sul sagrato della piccola chiesa di Vittoria ci sono il go kart, il casco e la batteria: oggetti tanto amati dal piccolo Alessio, il bambino di 11 anni che lo scorso giovedì è stato travolto insieme al cuginetto Simone da un Suv guidato da Rosario Greco.

Alessio è morto sul colpo, l’altro bambino, Simone, di 12 anni, è morto il 14 luglio all’ospedale di Messina.

Il vescovo ha saputo della notizia della morte di Simone quando la bara era ormai sul sagrato. Lo ha comunicato e ha fatto l’eterno riposo.

La bara bianca ha attraversato il centro di Vittoria ed è entrata nella chiesa di San Giovanni Battista circondata da una folla immensa.

“Tutti noi qui proviamo un sentimento di affetto nei confronti di Alessio. Ho pianto quando ho sentito della sua morte”, ha detto il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta celebrando il funerale.

Il papà di Alessio ha baciato la bara, ma prima, dal pulpito si è lasciato andare alla commozione: “Voglio dire una cosa a tutta l’Italia: chiedo giustizia. Non si può andare avanti così, per me non era un bambino era tutta la vita. Anche per sua mamma che lo ha partorito. Questo dolore non possiamo dimenticarlo, noi per questo dolore dobbiamo lasciare anche la casa perché non ce la facciamo. Chiedo giustizia”, ha detto il padre dal pulpito, prima di baciare la bara.

Il suv che arriva a tutta velocità nella stradina, poi sbanda e finisce contro un edificio. Queste sono le prime immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza, che hanno catturato l’incidente avvenuto a Vittoria, in provincia di Ragusa lo scorso 11 luglio e nel quale sono morti Simone di 12 anni e suo cugino Alessio, di 11 anni.

