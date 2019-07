Federer Djokovic streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Wimbledon 2019

FEDERER DJOKOVIC STREAMING TV – Oggi, domenica 14 luglio 2019, va in scena la super sfida tra Federer e Djokovic, valida per la finale di Wimbledon 2019, il torneo di tennis su erba più famoso del mondo. L’inizio del match è previsto sul campo centrale per le ore 15.

Dove vedere la partita tra Djokovic e Federer in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Federer Djokovic streaming live: dove vedere la finale di Wimbledon 2019 in tv

Il torneo di Wimbledon 2019, uno dei più importanti del tennis mondiale, in Italia è trasmesso da Sky Sport tramite ben 6 canali, dal 251 al 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione live. Il canale principale, quello in cui verranno trasmesse le partite più importanti, sarà Sky Sport Uno.

La finale tra Federer e Djokovic andrà quindi in onda su SKY SPORT UNO (canale 251) a partire dalle ore 15. Una partita da non perdere per tutti gli appassionati. Il campione svizzero è reduce dallo straordinario successo in semifinale contro Nadal in quattro set, che gli ha permesso di raggiungere la sua dodicesima finale ai Championships, a quasi 38 anni.

Djokovic invece ha battuto piuttosto facilmente lo spagnolo Bautista Agut. Come sempre Sky offrirà una copertura senza precedenti dell’evento, con il prepartita curato da Eleonora Cottarelli, i collegamenti da Londra con Stefano Meloccaro e il racconto del match affidato ad Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Federer Djokovic streaming live: dove vedere la finale del torneo di Tennis in diretta streaming

Dove vedere la finale di Wimbledon 2019 tra Federer e Djokovic in live streaming? La partita e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGO che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite tablet, smartphone e pc.

PRECEDENTI

i due finalisti si sono affrontati ben 47 volte, con il bilancio di 25-22 in favore del serbo. Questa rivalità è classificata, in termini di numero di incontri giocati, come la seconda più grande nell’era Open dopo quella tra lo spagnolo Rafael Nadal e lo stesso Djokovic.

Federer e Djokovic hanno vinto complessivamente 35 dei 65 titoli del Grande Slam, venti per lo svizzero (record assoluto), quindici per il serbo.