Djokovic Federer Wimbledon 2019 risultato | Finale | Chi ha vinto | Vincitore | Oggi | 14 luglio

DJOKOVIC FEDERER WIMBLEDON 2019 RISULTATO – Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon 2019. Il tennista serbo ha superato Roger Federer al tie-break del quinto set (punteggio: 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) nella finale più lunga di sempre.

Vittoria che ha permesso al campione serbo di portarsi a casa il ricco montepremi (2.350.000 sterline) dedicato al vincitore. Per Re Roger invece “appena” 1.175.000 sterline. Di seguito la sintesi completa della finale di Wimbledon 2019 andata in scena oggi, 14 luglio 2019, alle ore 15 e terminata alle ore 20,:

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Djokovic Federer Wimbledon 2019 risultato | La sintesi della finale | Vincitore

La finale più lunga di sempre in poche righe:

PRIMO SET

Il primo set va a Novak Djokovic che supera Federer al tie break 7-6. Set equlibratissimo con i due campioni che hanno sfoderato colpi di classe a ripetizione. Da segnalare l’ottima prova (anche dal punto di vista mentale) del serbo e la grande precisione dello svizzero che ha raggiunto il 76 per cento di prime in campo.

SECONDO SET

Il secondo set è ad appannaggio di Roger Federer che domina in lungo e largo e chiude con un 6-1 che non ammette discussioni. In difficoltà Novak Djokovic che non è mai riuscito a tenere le distanze.

TERZO SET

Nel terzo set Nole torna quello del primo e gioca un grande tennis. Ottimi anche i colpi de Re Federer che però alla fine al tie-break, come nel primo set, crolla sotto i colpi del serbo che porta a casa il set 7-6.

QUARTO SET

Parte forte Nole ma Roger tiene botta e non lo fa scappare. Poi l’accelerazione che porta lo svizzero sul 5-2 e alla fine vince il set 6-4.

QUINTO SET

Quinto, e decisivo, set equlibratissimo: i due campioni lottano punto a punto con colpi magistrali che fanno esplodere il centrale di Wimbledon. Poi Nole, con qualche difficoltà, allunga, ma Federer poco dopo lo va a prendere e la lotta punto a punto prosegue. Alla fine la spunta Djokovic che chiude i giochi al tie-break 7-3 e con un 13-12 porta a casa il trofeo di Wimbledon 2019!

Djokovic Federer Wimbledon 2019 risultato | Precedenti | Vincitore

Di seguito i numeri della sfida tra Djokovic e Federer in vista della finale di Wimbledon 2019 in programma oggi:

PRECEDENTI TOTALI: 25-22 Djokovic

SLAM: 9-6 Djokovic

FINALI: 12-6 Djokovic

FINALI SLAM: 3-1 Djokovic

ERBA: 2-1 Djokovic

Totale set: 70-67 Federer

Set decisivi: 13-5 Djokovic

Tie-break: 12-12

Tie-break decisivi: 3-0 Djokovic

Al meglio dei cinque set: 9-7 Djokovic

Partite finite al quinto: 3-0 Djokovic

Totale game: 694-689 Federer

