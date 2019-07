Colpa delle Stelle streaming live e diretta tv: dove vedere il film

COLPA DELLE STELLE STREAMING TV – Questa sera, 14 luglio 2019, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film Colpa delle Stelle. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2012 scritto da John Green.

Dove vedere il film Colpa delle Stelle in tv o live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Colpa delle Stelle: dove vedere il film in tv

Il film va in onda in prima serata in chiaro (completamente gratis) su Canale 5 (tasto 5 del vostro telecomando) alle ore 21.20.

Colpa delle Stelle: dove vedere il film in live streaming

Sarà possibile vedere il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.

CURIOSITÀ

Qual è il cast del Film? Alla pellicola hanno preso parte tanti grandi attori. Ecco i principali con i rispettivi ruoli:

Shailene Woodley è Hazel Grace Lancaster

Ansel Elgort è Augustus Waters

Laura Dern è la madre di Hazel, Frannie Lancaster

Nat Wolff è Isaac, il migliore amico di Augustus

Sam Trammell è Michael Lancaster, padre di Hazel

Mike Birbiglia è Patrick

Willem Dafoe è lo scrittore Peter Van Hauten

Il film ha avuto una censura più o meno “severa” a seconda dei vari paesi. Colpa delle Stelle è stato vietato ai minori di 6 anni in Germania ma anche ai minori di 13 in Argentina, Filippine, Thailandia, Singapore e negli Stati Uniti d’America. Ad Hong Kong è stato invece classificato come IIA, ovvero non adatto ai bambini.

