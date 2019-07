Colpa delle stelle: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Canale 5

Colpa delle Stelle | Film | Trama | Cast | Canale 5 | Trailer | Streaming

Questa sera, 14 luglio 2019, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Colpa delle stelle (The Fault in Our Stars), un film del 2014 diretto da Josh Boone e interpretato da Shailene Woodley ed Ansel Elgort. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2012 scritto da John Green.

Colpa delle Stelle | Film | Trama

Di cosa parla Colpa delle Stelle? Qual è la trama del film? Hazel Grace Lancaster, una diciassettenne affetta da cancro diagnosticatole all’età di tredici anni, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto guidato da un sopravvissuto al cancro, Patrick. I vari incontri si svolgono nel seminterrato di una chiesa che i protagonisti sono soliti chiamare “letteralmente nel cuore di Gesù”.

Un giorno Hazel incontra e si scontra con Augustus Waters, ex giocatore di basket con una gamba amputata a causa di un osteosarcoma. Terminato il tempo dell’incontro, Augustus invita a casa propria Hazel Grace.

Hazel fa conoscere a quest’ultimo il suo romanzo preferito, Un’afflizione imperiale, scritto da Peter Van Houten, un americano trasferitosi ad Amsterdam. Dopo aver letto il libro, sia Augustus, sia Hazel scrivono all’assistente di Van Houten e la ragazza riceve in risposta un invito a casa dello scrittore.

I due organizzano quindi un viaggio ad Amsterdam. Prima del viaggio però Hazel finisce in terapia intensiva per colpa di un liquido cancerogeno che le riempie i polmoni, mettendo in dubbio la partenza per l’Olanda.

Hazel decide quindi di allontanarsi da Augustus, invitandolo a casa sua e spiegandogli che, quando morirà, vuole far soffrire meno persone possibile e per questo i due farebbero meglio ad allontanarsi, con scarsi risultati poichè Augustus si dimostra troppo affezionato a lei.

La coppia quindi parte per Amsterdam. Una volta arrivati, oltre a incontrare lo scrittore, che si rivela una delusione per i ragazzi poichè alcolizzato e burbero, vengono invitati dalla sua aiutante Lidewij a far visita alla casa di Anna Frank dove Hazel, spinta dalle registrazioni della voce di Anna, bacia Augustus. Egli tuttavia rivela a Hazel che gli è stata diagnosticata una grave ricaduta da una recente PET.

Dopo alcune settimane, il ragazzo muore. Prima di morire perà il ragazzo ha scritto il proprio elogio funebre per Hazel…

Colpa delle Stelle | Film | Cast

Qual è il cast del Film? Alla pellicola hanno preso parte tanti grandi attori. Ecco i principali con i rispettivi ruoli:

Shailene Woodley è Hazel Grace Lancaster

Ansel Elgort è Augustus Waters

Laura Dern è la madre di Hazel, Frannie Lancaster

Nat Wolff è Isaac, il migliore amico di Augustus

Sam Trammell è Michael Lancaster, padre di Hazel

Mike Birbiglia è Patrick

Willem Dafoe è lo scrittore Peter Van Hauten

Colpa delle Stelle | Film | Colonna sonora

Il film è stato molto apprezzato anche per la colonna sonora che è stata usata. Ma quali sono le canzoni? Qual è la colonna sonora di Colpa delle Stelle? Vediamola insieme, titolo dopo titolo:

Ed Sheeran – All of the Stars

Jake Bugg – Simple As This

Grouplove – Let Me In

Birdy – Tee Shirt

Kodaline – All I Want

Tom Odell – Long Way Down

Charli XCX – Boom Clap

STRFKR – While I’m Alive

Indians – Oblivion

The Radio Department – Strange Things Will Happen

Afasi & Filthy – Bomfalleralla

Ray LaMontagne – Without Words

Birdy – Not About Angels

Lykke Li – No One Ever Loved

M83 – Wait

Birdy – Best Shot (feat. Jaymes Young)

Tracce bonus nell’edizione deluxe

Sleeping at Last – Sun

Radical Face – We’re on Our Way

Serena Ryder – What I Wouldn’t Do

OneRepublic – What You Wanted

Colpa delle Stelle | Film | Divieti

Il film, a seconda del paese di proiezione, ha avuto una censura più o meno “severa”. Colpa delle Stelle è stato vietato ai minori di 6 anni in Germania; ai minori di 7 in Islanda e in Norvegia; 11 in Svezia; 12 in Brasile, Ungheria, Irlanda, Giappone, Paesi Bassi, Portogallo, Corea del Sud, Svizzera, e Regno Unito; 13 in Argentina, Filippine, e Thailandia.

A Singapore e negli Stati Uniti d’America il film è stato vietato ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori. In Messico è stato valutato B (adatto dai 12 anni in su); in Australia M (sconsigliato ai minori di 15 anni); nel Québec è stato valutato G, ovvero adatto a tutti; a Hong Kong è stato invece classificato come IIA, ovvero non adatto ai bambini.

Colpa delle Stelle | Film | Canale 5 | Streaming

Dove vedere Colpa delle Stelle? Il film stasera, 14 luglio 2019, va in onda in prima serata in chiaro (gratis) su Canale 5. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.

DOVE VEDERE IL FILM