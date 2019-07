Clizia Incorvaia avrebbe tradito il marito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio. La notizia è stata lanciata dal settimanale Oggi nei giorni scorsi. Ora la ex moglie del cantante de Le Vibrazioni ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda che interessa la sua vita privata.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono sposati nel 2015 e Riccardo Scamarcio, oltre a essere il migliore amico di Sarcina, è stato anche il testimone di nozze della coppia.

Francesco Sarcina: “Con mia moglie Clizia è finita, mi ha tradito con il mio migliore amico Riccardo Scamarcio”

Proprio ieri, 13 luglio, il cantante del gruppo Le Vibrazioni ha deciso di aprirsi rilasciando un’intervista al Corriere della Sera in cui racconta del tradimento della moglie. [Qui l’intervista completa]

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

“Eravamo in macchina, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa no”, ha aggiunto Francesco Sarcina.

“Clizia Incorvaia lascia Francesco Sarcina per Riccardo Scamarcio”

Una delusione tremenda per lui, considerando che il legame fortissimo che lo lega da anni all’attore Riccardo Scamarcio. “Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica”, aggiunge Francesco Sarcina.

Ma oggi, la ex moglie Clizia Incorvaia ha deciso di intervenire. Su Instagram la blogger ha pubblicato le parole dell’ex marito e le ha commentate: “Replicherò a breve. E saprete la mia verità, non cose inventate prive di fondamento”.

Clizia Incorvaia aggiunge anche che farà battaglia a chi le scrive insulti sui social: “Basta commenti da profili fake, sarete segnalati alla polizia postale. Ho già provveduto”.