Black Butterfly streaming live e diretta tv: dove vedere il film in onda stasera su Rai 3

BLACK BUTTERFLY STREAMING TV – Questa sera alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Black Butterfly, film thriller con Antonio Banderas diretto da Brian Goodman. La pellicola parla di Paul, uno scrittore dipendente dalla bottiglia e da un passato di gloria, che vive ritirato in montagna e in attesa di un’illuminazione che però non arriva mai. Ma un giorno arriva Jack…

TUTTO QUELLO CHE C’EÈ DA SAPERE SU BLACK BUTTERFLY

Ma dove vedere Black Butterfly in tv o live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Black Butterfly diretta tv: dove vedere il film in tv

Il film va in onda in chiaro (completamente gratis) a partire dalle ore 21,20 di oggi, 14 luglio 2019, su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del vostro telecomando).

Black Butterfly in live streaming

Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione tramite mail o social network) RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay? Semplicissimo. Una volta sul sito (raiplay.it), effettutate la registrazione. Una volta fatto, cliccate sulla tendina in alto a sinistra (tre linee orizzontali) e selezionate la sezione dirette. Una volta aperta la sezione dirette, cliccate su Rai 3 e il gioco sarà fatto. Buona visione!

CAST

Ma quali sono gli attori che recitano in Black Butterfly? Ecco il cast:

Antonio Banderas

Jonathan Rhys Meyers

Piper Perabo

Abel Ferrara

Vincent Riotta

Nathalie Rapti Gomez