Black Butterfly: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Rai 3

Stasera, 14 luglio 2019, alle ore 21,20 va in onda su Rai 3 il film Black Butterfly. Thriller psicologico dalla durata di un’ora e trentacinque minuti uscito nelle sale nel 2017. Tra i vari attori Antonio Banderas. Alla regia Brian Goodman.

Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film dalla trama al cast, dalla spiegazione del finale al trailer.

Black Butterfly | Film | Rai 3 | Trama

Paul è uno scrittore. Dipendente dalla bottiglia e da un passato di gloria, vive ritirato in montagna e in attesa di un’illuminazione che però non arriva mai. Un giorno Jack, fresco di prigione, irrompe nella sua vita con uno zaino in spalla e la volontà di aiutarlo a ritrovare la fantasia.

Paul scava nel profondo alla ricerca di una storia per un film o per la vita. Nel mondo fuori intanto un’altra donna è scomparsa, una famiglia è disperata, la polizia indaga. Il film si svolge tutto nell’incertezza coltivata attorno al misterioso personaggio di Jack, interpretato da Jonathan Rhys Meyers. Chi è Jack? Un assassino seriale? La sceneggiatura di Marc Frydman e Justin Stanley “mette in scena” la propria traccia, confondendo la frontiera tra finzione e realtà.

Black Butterfly | Trama | Finale | Spiegazione

Molti coloro che hanno visto il film al cinema o in tv si sono soffermati sul finale. Gli sceneggiatori infatti hanno deciso di offrire un finale originale e uno scontato, che sul momento lascia (molto) perplessi.

Ogni storia può concludersi in tanti modi diversi. Forse l’intento era proprio quello di mostrare come una trama di un film possa prendere strade opposte, scadere nel mediocre oppure sorprendere, mettendo lo spettatore di fronte a entrambe le possibilità nella stessa pellicola. In questo senso, Black Butterfly ha una sua originalità e invita a riflettere, rivelandosi uno di quei film che si capiscono solo a posteriori… E voi? Lo avete capito?

Black Butterfly | Film | Rai 3 | Cast | Attori

Ma quali sono gli attori che recitano in Black Butterfly? Ecco il cast:

Antonio Banderas

Jonathan Rhys Meyers

Piper Perabo

Abel Ferrara

Vincent Riotta

Nathalie Rapti Gomez

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Black Butterfly in onda questa sera su Rai 3:

