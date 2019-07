Una madre è stata attaccata sui social per avere mostrato le foto di sua figlia, una bimba nata con una grande voglia macchia nera sul viso. Gli utenti hanno scritto alla donna che la “bambina è un mostro” e che andrebbe uccisa.

Questa è la storia di Carol Fenner, 35 anni, mamma di Luna da quattro mesi. Luna è nata in Florida, negli Stati Uniti, lo scorso marzo. La bambina è nata con un segno distintivo sul volto, si tratta di una “macchia” nera, conosciuta come nevo congenito melanocitico gigante (GCMN).

Carol Fenner ha pubblicato le foto di sua figlia sui social, immagini che sono state accolte con commenti di odio da alcuni utenti che hanno definito Luna “un mostro che dovrebbe essere ucciso”.

“Riceviamo anche alcuni commenti orribili”, ha dichiarato la donna. Il peggiore che abbiamo ricevuto è stato quello di un uomo che ha detto: “Non sarebbe meglio se la uccidessimo?”.

La GCMN colpisce circa un neonato su 20mila in tutto il mondo. Quando Luna è nata, i medici l’hanno subito sottoposta a una visita per verificare che la macchia non fosse cancerogena. La madre ha raccontato: “Due minuti dopo la nascita l’hanno portata via, è venuto un medico e ha detto che dovevamo prepararci a un cancro. Non capivamo cosa stesse accadendo”.

Poco più tardi i medici hanno tranquillizzato i genitori di Luna: “Quello sul volto della bimba non era un tumore maligno, ma un nevo congenito melanocitico”.

Anche se alcuni hanno reagito alle foto di Luna con commenti cattivi, tanti altri hanno mostrato invece sostegno per la bambina. Fenner ha detto: “Molti dei suoi seguaci la chiamano farfalla per via della forma della sua voglia”.

“Abbiamo consultato molti chirurghi che ci dicono cose diverse perché quello che ha Luna è raro. C’è chi dice di aspettare che Luna cresca, altri invece dicono di intervenire subito”, hanno dichiarato Carol Fenner, la madre della bambina, e Thiago Taveres, il compagno, preoccupati che la figlia possa essere vittima di bullismo.

“Anche se alcuni hanno reagito alle foto di Luna con commenti odiosi, molti ci hanno mostrato sostegno – ha aggiunto la donna -. Viene chiamata ‘farfallina’, a causa della forma della ‘macchia’ sul viso. Ci sono state persino persone che ci hanno inviato delle foto con il loro viso dipinto di nero come quello di Luna. Quando li ho visti, sono stata sopraffatta dall’emozione”.

È stata creata una pagina GoFundMe per aiutare la famiglia di Luna a raccogliere fondi per la chirurgia plastica, i ricoveri ospedaliere, i biglietti aerei e tutte le altre spese necessarie per rimuovere la “macchia” dal volto di Luna.

Finora sono stati raccolti oltre 18mila dollari.

