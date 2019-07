Uragano Barry, la tempesta tropicale verso le coste Usa della Louisiana

URAGANO BARRY USA – Cresca la paura negli Stati Uniti dove oggi, sabato 13 luglio, la tempesta tropicale Barry, attiva sul Golfo del Messico, si è trasformata in uragano di categoria 1. A renderlo noto sono state proprio le autorità Usa. È previsto che l’uragano, che viaggia con venti oltre i 140 chilometri orari, tocchi terra sulle coste della Louisiana nelle prossime ore.

In Louisiana sono tanti i disagi ora. In mattinata nello Stato risultavano senza corrente oltre 45.800 persone mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina alla costa centro-meridionale (si trovava a circa 90 km a Sud Ovest di Morgan City, circa 135 km a ovest di New Orleans).

Ieri il presidente americano Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nello Stato già messo in ginocchio nel 2005 dall’uragano Katrina.

Gli esperti hanno spiegato inoltre che le acque del fiume Mississippi dovrebbero alzarsi di oltre 6 metri, il livello più elevato dal 1950. Le inondazioni alimentate dalle forti piogge potrebbero quindi raggiungere un’altezza superiore ai normali livelli fino a due metri di marea nelle aree più a rischio.

La situazione metterà inevitabilmente a dura prova il sistema di difese realizzato dopo Katrina.