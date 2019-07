Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 13 luglio | Ottava tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo l’ottava (8) tappa di oggi, sabato 13 luglio 2019:

Tour de France 2019 classifica | Dopo l’ottava tappa | Aggiornata oggi | 13 luglio

1. Alaphilippe (Fra) in 34h17’59”

2. Ciccone (Ita) +23″

3. Pinot (Fra) +53″

4. Bennett (Nzl) +1’10”

5. Thomas (Gbr) +1’12”

6. Bernal (Col) +1’16”

7. Kruijswijk (Ola) +1’27”

8. Uran (Col) +1’38”

9. Fuglsang (Dan) +1’42”

10. Buchmann (Ger) +1’45”

LA CLASSIFICA DELLA 8A TAPPA

1 De Gendt (Bel) 5h00’17”

2 Pinot (Fra) +6″

3 Alaphilippe (Fra) +6″

4 Matthews (Aus) +26″

5 Sagan (Svk) +26″

6 Trentin (Ita) +26″

7. Meurisse (Bel) +26″

8 Van Avermaet (Bel) +26″

9 Bernal (Col) +26″

10 Thomas (Gbr) +26″

