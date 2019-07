Terremoto oggi | 13 luglio 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

SCOSSA TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo sono riportate in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia, oggi 13 luglio 2019: la magnitudo, l’epicentro, l’orario della zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

ore 6.21: leggera scossa ad Amatrice

Una leggera scossa di magnitudo 1.5 è stata registrata questa mattina alle 6.21 ad un chilometro a Ovest di Amatrice (Rieti) con coordinate geografiche (lat, lon) 42.63, 13.27 ad una profondità di 9 chilometri.

ore 6.17: scossa ad Arquata del Tronto (Ascoli)

Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dall’INGV questa mattina alle 6.17 con epicentro a 5 chilometri a Nord-Ovest di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 42.8, 13.25 ad una profondità di 8 chilometri.

ore 5.19: scossa nella notte in provincia dell’Aquila

Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata avvertita alle 5.19 di questa mattina sabato 13 luglio 2019 con epicentro a 2 chilometri a Nord-Est di Sant’Eusanio Forconese (provincia dell’Aquila) con coordinate geografiche (lat, lon) 42.3, 13.54 ad una profondità di 10 chilometri.

