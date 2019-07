Nel cielo di Roma è stato avvistato un oggetto luminoso non identificato. Quella che sembra una sfera di luce è apparsa in lontananza a una famiglia che vive in un piano attico nei pressi di villa Chigi, non lontano dalla Tangenziale Est.

Nelle immagini riprese dalla famiglia si vede l’oggetto luminoso, che inizialmente sembra solo un riflesso, salire verso l’alto aumentando di intensità. “Ma che sono?– dice la persona che sta filmando- Eccolo, sta salendo. Che cos’è sta roba? E’ sparita”.

Le immagini, che risalgono a qualche giorno fa ma sono state divulgate soltanto oggi, sabato 13 luglio dal Messaggero, hanno suscitato molta curiosità e qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di un UFO.

Per il momento, la natura della “sfera luminosa” resta sconosciuta, ma potrebbe anche trattarsi di un semplice drone.

Credit video: “Il Messaggero”