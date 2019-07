Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 13 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 13 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata assolutamente positiva per il vostro segno. Al meglio in particolare i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni con il partner, è il momento giusto per chiarirvi.

Cari Toro, approfittate del weekend in arrivo e di questo sabato per dedicarvi all’amore. In generale questo è un mese positivo per i sentimenti, a meno che non state vivendo una storia che non vi soddisfa più.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 luglio prevede discussioni e questioni da chiarire in questo sabato per il vostro segno. Mantenete la calma e non siate troppo polemici. Soprattutto sul lavoro non manca chi farebbe di tutto per ostacolarvi.

Amici del Cancro, un fine settimana davvero positivo per voi. Approfittatene. D’altronde avete vissuto periodo molto complicati e negativi, dunque un po’ di ottimismo non può che farvi bene. Permangano comunque situazioni che vi creano ansia.

Cari Leone, finalmente recuperate soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le stelle nel weekend infatti sono favorevoli. Chi è single potrebbe dare un incontro importante che potrebbe cambiare la vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2019 | Vergine

L’oroscopo di Fox di oggi vi invita ad approfittarne per chiarire questioni in sospeso sia in ambito sentimentale che lavorativo. Attenzione a non essere troppo polemici, mantenetevi cauti, evitando inutili discussioni.

Cari Bilancia, avete molti problemi da risolvere in questo periodo, e quindi avreste bisogno di qualcosa per rilassarvi. Alcuni cambiamenti improvvisi, specie sul lavoro, vi hanno causato molto stress.

L’oroscopo Fox di oggi 13 luglio vi invita a fare molta attenzione al portafogli: non spendete oltre le vostre possibilità. Attenti anche a come vi comportate con chi vi circonda: non parlate più del dovuto. Fastidi anche sul lavoro, non rispondete alle provocazioni di alcuni colleghi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, siete tra i segni più fortunati di oggi. Approfittatene. Finalmente, dopo un passato complesso, vi sentite meglio, perché i pianeti sono dalla vostra parte. Bene anche l’amore, favoriti nuovi incontri per i single.

Cari Capricorno, finalmente recuperate dal punto di vista fisico dopo qualche acciacco che vi aveva anche un po’ preoccupato. Tensioni invece in amore, soprattutto se avete vissuto una crisi di recente. Parlatevi e chiarite.

Approfittate del weekend per riposarvi e ricaricare le pile dopo un periodo complesso. Se siete troppo stanchi, infatti, siete nervosi e polemici nei confronti di chi vi sta attorno. Questioni da chiarire in amore.

Amici dei Pesci, ci sono situazioni ancora da chiarire, ma voi non drammatizzate. Cercate un compromesso e dimostratevi disponibili per risolvere i problemi che si presentano. Giornate sottotono in amore.

