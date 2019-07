Oroscopo di oggi 13 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 13 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 13 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 13 luglio 2019

Amici dell’Ariete, negli ultimi giorni siete stati particolarmente nervosi, oggi invece, anche grazie alla Luna in Sagittario, siete di ottimo umore e carichi di energia e vitalità. Approfittate di questo stato d’animo per fare cose nuove.

Cari Toro, ragionate sul da farsi e in particolare sui rapporti interpersonali che state coltivando: inutile tenerli in piedi se non vi soddisfano più, meglio piuttosto guardare avanti e costruirne di nuovi.

Oroscopo di oggi 13 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, avete nella giornata di oggi 13 luglio 2019 la Luna in opposizione, e questo vi rende particolarmente nervosi e agitati. Cercate di non prendervela con chi vi circonda, per evitare di offendere queste persone e litigare inutilmente.

L’oroscopo di oggi, con Venere nel segno, vi vede particolarmente al top in amore. Non dovete solo sacrificarvi per il partner, ma mantenete anche la barra dritta e fate valere le vostre opinioni, se pensate di avere ragione.

Cari Leone, dopo una giornata in cui siete stati davvero sottotono, oggi finalmente secondo l’oroscopo del giorno ritrovate il sorriso e tutta la carica e voglia di fare che da sempre vi contraddistingue. Un entusiasmo contagioso.

Oroscopo di oggi 13 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, in questo 13 luglio siete insofferenti e nervosi, soprattutto nei riguardi di quelle persone che proprio non sopportate, perché con un modo di fare molto diverso dal vostro. Cercate di mantenere la calma.

Cari Bilancia, il weekend finalmente è arrivato. Sfruttatelo per dedicarvi allo sport e all’attività fisica. Trascorrete del tempo fuori, magari in compagnia del partner, per recuperare le energie dopo le fatiche della settimana.

Amici dello Scorpione, tensione in amore. Se vi rendete conto che la vostra storia non vi sta più soddisfacendo, forse è il caso di cambiare aria e ripartire. Bene invece il lavoro, ritrovate serenità con i colleghi.

Oroscopo di oggi 13 luglio 2019 | Sagittario

Avete la Luna nel segno, approfittatene per fare un’analisi seria di ciò che state facendo, e dei risultati che volete ottenere. Dovete trovare maggiore equilibrio nella vostra vita, tra vita sentimentale e professionale.

Cari Capricorno, è il momento di rimettersi in pista e lanciarsi in un nuovo amore, specie per chi è single. Lasciatevi andare maggiormente, senza essere così frenati, dando fiducia a una persona che avete conosciuto da poco.

L’oroscopo di oggi 13 luglio prevede per voi un quadro astrale davvero poco favorevole. Mantenete la calma e cercate di contare a dieci prima di parlare, per evitare inutili discussioni. Attenti alle gaffes.

Amici dei Pesci, oggi dovrete dimostrarvi più accondiscendenti con il vostro partner. Non potete sempre averla vinta voi! Siate più diplomatici senza però rinunciare alle vostre idee e ragioni. Bene il lavoro.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.