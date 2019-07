Oroscopo di domani | 14 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 14 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 14 luglio 2019:

Oroscopo di domani 14 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, una giornata in cui continuerete ad essere carichi di energia e voglia di fare, grazie alla Luna in Sagittario. Il vostro buonumore è davvero contagioso per tutte le persone che vi circondano.

Amici del Toro, se avete dei progetti ambiziosi a cui tenete, approfittate di questa domenica per portarli avanti con entusiasmo. I desideri, infatti, si realizzano proprio quando meno ve l’aspettate. Siate coraggiosi e intraprendenti.

Oroscopo di domani 14 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, in questa domenica 14 luglio 2019 siete particolarmente stanchi e giù di corda. Invece di rilassarvi, infatti, siete un po’ malinconici.Cercate di tirarvi su, magari con una bella camminata all’aperto o un po’ di sport.

Cari Cancro, il Sole nel segno vi sprona a perseverare in una situazione complessa per il vostro segno. Non abbattetevi, c’è sempre una soluzione. Come fare? Mantenete la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Amici del Leone, l’oroscopo di domani 14 luglio vi invita a godervi una domenica all’insegna del relax e della libertà. Concedetevi qualche piacere, come quello della tavola, d’altronde la settimana è stata piuttosto stancante.

Oroscopo di domani 14 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, una giornata in cui siete davvero molto nervosi e suscettibili. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Contate fino a dieci e provate a mantenere la calma per evitare inutili discussioni.

Amici della Bilancia, la Luna in Sagittario vi invita a godervi la vita, approfittando del weekend. Attenti però alle finanze, non spendete oltre le vostre possibilità altrimenti il portafoglio inizierà a piangere!

L’oroscopo domani 14 luglio 2019 vi vede particolarmente gelosi specie nei rapporti con il partner. Inoltre siete molto nervosi, ci manca poco che mordiate. Mantenete la calma per evitare inutili discussioni.

Oroscopo di domani 14 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete la Luna nel segno. Questo significa che siete particolarmente creativi ed emotivi, ma al tempo stesso sarete distratti e sbadati. I consigli di una persona cara vi aiuteranno a trovare la giusta via.

Cari Capricorno, è il momento di risolvere questioni rimaste in sospeso per molto tempo. Le stelle sono dalla vostra parte. Inizia per voi un periodo di relax, in cui ricaricare le pile dopo lo stress del lavoro.

Amici dell’Acquario, attenti al portafogli. In questi giorni infatti tendete a spendere ben oltre le vostre reali possibilità. Questo potrebbe causarvi qualche fastidio e litigio con il partner.

Cari Pesci, i progetti e le ambizioni non vi mancano. Avete molti impegni e cose da fare, ma datevi delle priorità, altrimenti sarà difficile gestire il tutto.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 14 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

