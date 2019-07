Sinisa Mihajlovic malato | Malattia | Salute | Bologna

SINISA MIHAJLOVIC MALATO – Il Bologna e tutto il calcio italiano sono in apprensione per le condizioni di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore serbo che, a quanto si apprende, sarebbe costretto a fermarsi per seri problemi di salute.

A riportare per primo la notizia, che ha subito allarmato tutti gli sportivi, è il Corriere dello Sport. Ne sapremo di più nel pomeriggio di oggi sabato 13 luglio, quando Mihajlovic terrà una conferenza stampa.

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si era capito già da venerdì, quando l’allenatore del Bologna non si era regolarmente presentato al ritiro estivo di Castelrotto, per il primo raduno dei rossoblù. Un fatto a dir poco insolito, visto che chi lo conosce bene sa che ci vuole qualcosa di davvero importante per fermarlo.

Così è subito nata una certa apprensione nei tifosi del Bologna, preoccupati per l’assenza del loro mister. Inizialmente si era parlato di una banale influenza, ma ora le cose sembrano più gravi del previsto.

Mihajlovic si è sottoposto a degli esami clinici che hanno evidenziato la necessità di una terapia d’urto. La sensazione è che il mister dovrà restare lontano dai campi di Serie A per diverso tempo.

Il mondo del calcio ha subito espresso la propria solidarietà, augurando a Sinisa pronta guarigione. Nella conferenza di oggi avremo maggiori dettagli.