Marghe Giulia Kawaii chi sono | Youtube | Influencer | Età | Instagram | Video | Youtuber

MARGHE GIULIA KAWAII CHI SONO – Hanno appena 9 e 12 anni, ma sono già popolarissime sul web. Stiamo parlando di Marghe e Giulia Kawaii, che ormai da tempo fanno parlare di sé grazie ai loro video su Youtube da milioni di visualizzazioni. Due bambine di Giuliano, in provincia di Napoli, che anche grazie alla spinta dei genitori hanno avviato questa modernissima carriera. Ma scopriamo chi sono Marghe e Giulia Kawaii.

Marghe Giulia Kawaii chi sono | Youtube

Margherita ha 13 anni (è nata il 20 giugno 2006) mentre Giulia 10 (è nata il 15 settembre 2009). In poco tempo sono diventate delle nuove stelle del web, grazie ai loro video all’apparenza semplici ma che nascondono uno studio attento.

In questi video molto popolari su Youtube le due ragazzine sono riprese nelle loro attività quotidiane, dai compiti, a divertenti sfide fino all’assaggiare cibi strani. Sul loro profilo si descrivono così: “Siamo due sorelle che amano cantare, recitare e che cerchiamo di strapparvi un piccolo sorriso con i nostri video! Condividiamo la nostra vita insieme a tutti voi con video unboxing giocattoli, recensioni moda, scuola, tematiche sociali, vs, challenge, vlog, monologhi, cover canzoni, parodie”.

A muovere le fila delle loro giovani carriere i loro genitori, Luigi e Maria, che gestiscono personalmente il canale Youtube, seguito da oltre 300mila fan.

Il loro profilo Instagram è seguito da 163mila persone.

Marghe e Giulia Crescere in diretta

Di Marghe e Giulia si è accorta ormai anche la tv. Le due youtuber sono infatti protagoniste di un documentario, Marghe e Giulia Crescere in diretta, in onda su Sky Atlantic domenica 14 luglio 2019 in prima serata dalle 21.15. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Lo speciale, per il ciclo “Il racconto del reale”, è prodotto da Somewhere studio in collaborazione con Sky, per la regia di Alberto Gottardo e Francesca Sironi. Le telecamere di Sky entrano così nel loro mondo, mostrando anche i lati meno noti di Marghe e Giulia.

Il progetto di Marghe e Giulia Crescere in diretta è nato già nel 2017 quando i due registi sono andati a trovare le due youtuber ogni mese per un anno: “Raccontare Marghe e Giulia significava per noi chiederci cosa vuol dire essere bambine dentro la potenza e i limiti dei social network visti e vissuti dal lato dei protagonisti, diventare grandi proiettando i propri successi e fallimenti nelle reazioni immediate dell’online”, spiegano Gottardo e Sironi.