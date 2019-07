Marghe e Giulia Crescere in diretta | Marghe e Giulia Kawaii | Sky Atlantic | 14 luglio | Youtuber | Chi sono

Marghe e Giulia Crescere in diretta – Marghe e Giulia sono due sorelle rispettivamente di 9 e 12 anni. Nonostante la tenera età, sono seguite sui social da oltre 300mila persone e sono diventate delle vere e proprie star di Youtube: i loro video, infatti, hanno milioni di visualizzazioni.

Idoli dei giovanissimi, rappresentano il miglior esempio di cosa significhi oggi diventare youtuber già da bambine. Sky ha deciso di raccontare la loro storia, con un documentario dal titolo Marghe e Giulia-Crescere in diretta, in onda su Sky Atlantic domenica 14 luglio 2019 dalle 21.15.

Lo speciale, per il ciclo “Il racconto del reale”, è prodotto da Somewhere studio in collaborazione con Sky, per la regia di Alberto Gottardo e Francesca Sironi. Un analisi attenta di questo fenomeno per molti poco noto.

Le telecamere di Sky entrano infatti nella quotidianità di Marghe e Giulia Kawaii, e dei loro genitori, Luigi e Maria. A sorprendere è come il loro inseguimento del successo spesso si sovrapponga con la vita reale tipica di due bambine.

Marghe e Giulia vivono a Giuliano, vicino a Napoli. Quando cammino per la strada le altre ragazzina le fermano, perché ormai sono molto popolari. D’altronde in poco più di due anni hanno caricato oltre 700 contenuti e risposto a migliaia e migliaia di messaggi.

Il progetto di Marghe e Giulia Crescere in diretta, domenica 14 luglio in prima serata su Sky Atlantic, nasce già nel 2017 quando i due registi sono andati a trovare le due youtuber ogni mese per un anno: “Raccontare Marghe e Giulia significava per noi chiederci cosa vuol dire essere bambine dentro la potenza e i limiti dei social network visti e vissuti dal lato dei protagonisti, diventare grandi proiettando i propri successi e fallimenti nelle reazioni immediate dell’online”, spiegano.

Il documentario ci porta nella vita di Marghe e Giulia con sguardo distaccato, dove la sofisticata telecamera dei registi stride con i video amatoriali di Marghe e Giulia. Interessante anche la figura dei due genitori, intenti a far crescere la carriere delle loro figlie, nonostante abbiano appena 9 e 12 anni.

Marghe e Giulia Crescere in diretta | Streaming

Marghe e Giulia Crescere in diretta va in onda domenica 14 luglio 2019 su Sky Atlantic dalle 21.15. Per poter usufruire dei contenuti di Sky Atlantic, dovete disporre di un abbonamento Sky. Il canale è disponibile al tasto 110 e 111 del decoder, all’interno del pacchetto “Sky Tv”.

Per guardare il documentario in diretta streaming, potete utilizzare Sky Go (sia tramite desktop che via app) e Now TV. In più, potete recuperare gli episodi andati in onda sempre tramite Sky Go e Now TV grazie alla funzione on demand.