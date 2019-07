“Non sono molto social. Lei la vive male, io no”: lo sfogo di Iannone in vacanza con Giulia De Lellis

Prosegue la romantica vacanza di Giulia De Lellis e Andrea Iannone, che stanno consolidando il loro giovane amore con qualche giorno al mare in compagnia della famiglia. Ma un’ombra aleggia già sulla coppia: c’entrano i social.

L’nfluencer di Ostia e l’ex di Belen Rodriguez si stanno reciprocamente conoscendo e sembrano essere pazzi l’una dell’altra, anche se le prime differenze (e divergenze?) stanno già venendo a galla.

Giulia De Lellis e Iannone, la vacanza in famiglia scatena la bufera sui social

Come sua abitudine, Giulia De Lellis documenta sui social la maggior parte delle sue attività quotidiane, compresa una cena con Andrea e i familiari. Ma qualcosa desta la curiosità dei follower.

Iannone in vacanza con Giulia De Lellis: “Mi dispiace, non sono molto social”

L’influencer sembra infatti infastidita perché il fidanzato le ha rovinato “un video bellissimo”. “Mi hai rovinato un video!” esclama lei in una Storia.

“Non te l’ho rovinato, te l’ho eliminato”, risponde lui.

Nella storia successiva, Giulia De Lellis fa parlare il motociclista, che sembra però piuttosto restio e poco a suo agio di fronte alle telecamere. “Vuoi dire che non sei molto social?” lo incalza lei.

“Non sono molto social”, risponde Andrea. Momento di silenzio, poi lui prosegue: “Non è un problema comunque… lei la vive male, io no”.

La risposta di Giulia non si fa attendere: “No io la vivo benissimo… meno male!”.

Probabilmente, con questa frase Andrea Iannone faceva riferimento al fatto che Giulia De Lellis, vuoi per il suoi lavoro vuoi per il suo carattere, passa moltissimo tempo su Instagram, abitudine che il motociclista non ha.

Giulia De Lellis e Iannone stanno insieme, la “vendetta” di Cecilia Rodriguez

Per chi non frequenta assiduamente Instagram e i social come Giulia De Lellis non è semplice comprendere cosa spinge le persone a passare così tanto tempo sui social e documentare quasi ogni istante della propria vita come in una sorta di Truman Show permanente.

A volte, questa abitudine può addirittura risultare fastidiosa. Che sia il caso di Iannone e Giulia De Lellis? Solo il tempo lo dirà. Per il momento, comunque, i due sembrano più innamorati che mai.

