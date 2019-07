Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | 13 luglio 2019 | Canale 5 | Madre Natura | Io sò io vs Noi non semo

CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE – Anche questo sabato Canale 5 ha scelto di intrattenere il suo pubblico con una replica della settima edizione di Ciao Darwin, il popolarissimo programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Se nella scorsa puntata ad essersi sfidati sono state le categorie umane “Carne” e “Spirito”, questa sera, 13 luglio 2019,la contrapposizione sarà tra “Io sò io” e “Noi non semo”.

Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione e chi sarà la bellissima Madre Natura che sceglierà a sorte i concorrenti che si sfideranno nelle diverse prove.

Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | Anticipazioni 13 luglio

Se c’è una certezza è che il pubblico della rete ammiraglia Mediaset di Ciao Darwin non ne ha mai abbastanza. Motivo per cui dopo l’ottava edizione Canale 5 ha deciso di riproporre al suo pubblico la precedente edizione.

Protagonisti di questa sera saranno, come sempre, due categorie umane in netta contrapposizione: Io sò io e Noi non semo.

A capitanare la prima squadra vedremo Daniela Del Secco marchesa d’Aragona, giornalista e professoressa di dermocosmesi presso la Leonardo Da Vinci di Roma, che dovrà vedersela con il capitano dell’altra squadra, la cantante, attrice e scrittrice Manuela Villa.

Ciao Darwin la resurrezione | La Madre Natura di stasera

Ma chi sarà la Madre Natura riproposta questa sera nella replica di Ciao Darwin 7? A scendere dalle scalinate di Canale 5 sarà Kristyna Teimerova, modella originaria della Repubblica Ceca con un’altezza di quasi 1 metro e 80 centimetri.

La bellissima Kristyna ha sempre lavorato, fin da piccola, nel mondo della moda ed è ora residente a Milano. Grande appassionata di viaggi, Krystina ha calcato le passerelle di Coccinelle, Armani, Gucci e Salvatore Ferragamo. Quando è andata in onda per la prima volta la puntata la ragazza non fu particolarmente apprezzata dal pubblico, che l’aveva definita come “tutta rifatta”.

Ciao Darwin la resurrezione | Dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.