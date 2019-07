🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 12 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Signore e Signori Al Bano e Romina Power | La sai l’Ultima? | La vendetta della sposa

ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2019 VENERDÌ – Nuova giornata per sapere chi si è aggiudicato gli ascolti più alti nella serata televisiva di ieri, 12 luglio 2019. Anche se d’estate non ci attendiamo grandi numeri in quanto a share da nessuna rete, ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Anzi, sui piccoli schermi continuiamo a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Rai 1 ieri proponeva il concerto del 2015 di Al Bano e Romina Power che ha segnato il ritorno artistico dei due, con tanti ospiti a festeggiare questa reunion. Su Canale 5 nuovo appuntamento con La sai l’ultima? Digital edition, condotta da Ezio Greggio. Su Rai 2 invece il film La vendetta della sposa. Rai 3 proponeva invece La grande storia, mentre su Italia 1 andavano in onda i nuovi episodi di Chicago Med.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di venerdì 12 luglio 2019?

Ascolti tv | 12 luglio 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

A vincere la sfida degli ascolti tv ieri, venerdì 12 luglio 2019, è Rai 1 con la replica del concerto Signore e Signori Al Bano e Romina Power che ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 15,5% di share.

Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? ha divertito 2.175.000 spettatori pari al 14,8% di share. Su Rai 2 il film La Vendetta della Sposa ha totalizzato 1.178.000 spettatori pari al 6,7% di share.

Su Italia 1 i nuovi episodi della serie Chicago Med 3 hanno tenuto davanti al video 940.000 spettatori (5,9%). Su Rai 3 La Grande Storia ha interessato 739.000 spettatori pari ad uno share del 4,4%.

Su Rete 4 Delitto Perfetto ha registrato un ascolto medio di 823.000 spettatori con il 5,1% di share. Su La 7 Affari Sporchi ha totalizzato 384.000 spettatori con uno share del 2,4%. Su Tv8 La Notte dei Record ha divertito 266.000 spettatori con l’1,7%.

Access prime time | Auditel ieri sera

In Access prime time vince anche ieri l’appuntamento estivo di Rai 1 con Techetechetè, che ottiene 3.292.000 spettatori con il 18,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate totalizza una media di 2.664.000 spettatori con uno share del 15,2%.

Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha ottenuto 691.000 spettatori con il 3,9%.

Su Italia 1 la serie CSI ha totalizzato 735.000 spettatori con il 4,3%. Su Rai 3 VoxPopuli ha intrattenuto 747.000 spettatori con il 4,5% mentre a seguire la storica soap Un Posto al Sole ha divertito 1.302.000 spettatori pari al 7,4%.

Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha tenuto davanti al video 857.000 persone (5%), nella prima parte e 962.000 (5,5%), nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 957.000 spettatori (5,4%). Infine su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha divertito 474.000 spettatori con il 2,7%.