Traffico autostrade: le previsioni per il weekend del 12, 13 e 14 luglio 2019

Traffico autostrade | Weekend 12, 13, 14 luglio 2019 | Bollino rosso | Estate

TRAFFICO AUTOSTRADE – Siamo in piena estate e in tantissimi stiamo per metterci in macchina destinanzione mare o montagna: esodi di massa che portano inevitabilmente al traffico in autostrada. Ogni weekend tantissimi italiani si cimentano nell’arte di intuire il momento giusto in cui partire per evitare interminabili code sotto il sole cocente.

Ma qual è il bollettino traffico per il weekend del 12, 13 e 14 luglio? Bollino rosso o nero? Di seguito tutte le info nel dettaglio:

I BOLLINI PER I WEEKEND DI LUGLIO 2019

Per questo weekend (dal 12 al 14 luglio) il bollino è rosso: i pomeriggi di venerdì e sabato saranno caratterizzati da molte partenze; criticità sono previste per il sabato mattina e per tutta la giornata di domenica (specie nei pressi delle grandi città).

Osservate speciali saranno come sempre l’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione della Riviera romagnola, ma anche la A4 nei dintorni di Mestre, l’A1 e la A13 in prossimità del nodo di Bologna, la A22 sia all’altezza del Lago di Garda, sia all’innesto con la A1 stessa.

Traffico autostrade | Divieto di circolazione per camion e tir | Date

Il divieto di circolazione per camion e tir di dimensioni superiori alle 7,5 tonnellate è previsto per i seguenti giorni e orari:

Sabato 6, 13 e 20 luglio dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Venerdì 26 luglio dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Sabato 27 luglio dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 22:00

