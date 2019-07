Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 12 luglio | Settima tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo la settima (7) tappa di oggi, venerdì 12 luglio 2019:

Tour de France 2019 classifica | Dopo la settima tappa | Aggiornata oggi | 12 luglio

1. D.Groenewegen 6h02’44”

2. C.Ewan +0”

3. P.Sagan +0”

4. S.Colbrelli +0”

5. J.Philipsen +0”

6. E.Viviani +0”

7 G.Nizzolo +0”

8. J.Stuyven +0”

9. M.Matthews +0”

10. A.Kristoff +0”

LA CLASSIFICA DELLA 7A TAPPA

1 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 29H 17′ 39” – B : 14” –

2 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 29H 17′ 45” + 00H 00′ 06” B : 15” –

3 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 29H 18′ 11” + 00H 00′ 32” B : 15” –

4 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 29H 18′ 26” + 00H 00′ 47” – –

5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 29H 18′ 28” + 00H 00′ 49” – –

6 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 29H 18′ 32” + 00H 00′ 53” – –

7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 29H 18′ 37” + 00H 00′ 58” – –

8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 29H 18′ 43” + 00H 01′ 04” – –

9 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 29H 18′ 52” + 00H 01′ 13” B : 2” –

10 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 29H 18′ 54” + 00H 01′ 15” – –

