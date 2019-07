Il video dei The Jackal sul riciclo dei rifiuti fa riflettere sorridendo, che è la straordinaria capacità del collettivo di comici napoletano. Un problema serio e delicato come quello del riciclo dei rifiuti, dell’attenzione all’ambiente e del cambiamento climatico viene affrontato da Ciro, Fru e gli altri con leggerezza, ma senza far perdere il senso profondo del messaggio.

Nel video di cinque minuti, il collettivo dispensa consigli su come trattare i rifiuti: “Sapevi che se ricarichi il cellulare in modalità aereo risparmi tempo e soprattutto energia?”, chiede Fru. “Sapevi che i cartoni della pizza quando sono sporchi vanno nell’indifferenziata?”, chiede invece Ciro. (“Quand’è che non sono sporchi i cartoni della pizza”, chiede Fru enigmatico).

“Sapevi che i capelli che togli da spazzola e pettine non vanno buttati nel water?”, chiede sempre Ciro. “E la barba?”, domanda l’amico mentre si accarezza la barba folta. “Sapevi che quando butti una bottiglietta di plastica Pet non va appallottolata ma appiattita per lungo?”; “Il pet infatti è un materiale che può essere riciclato all’infinito..”. Qui due dei tre protagonisti non comprendono la motivazione alla base del consiglio e così si rivolgono all’esperto.

L’esperto – come sa bene chi segue il gruppo di amici napoletani youtuber – non è altro che Fru. “L’essere umano ha progettato dei metodi di recupero dei materiali grazie ad impianti che li distinguono e li preparano a ricevere una nuova vita. La plastica pet può essere riciclata all’infinito. Se riciclassimo la plastica esistente, non sarebbe necessario produrne di nuova. Per questo è importante riciclare correttamente. Le bottiglie di plastica vanno appiattite in maniera longitudinale, in questo modo è più semplice per i sensori dei macchinari di riciclo individuare i singoli componenti della plastica. Siamo di fronte a una dimostrazione esemplare di ingegno umano, di come l’uomo sia riuscito a fornire degli strumenti per porre le basi di un futuro migliore”, spiega Fru sulle note della celeberrima canzone del programma di Piero Angela Super Quark.

“Sapevi che fare una lavastoviglie carica consuma meno acqua che lavare i piatti a mano?”, chiede Ciro; e gli risponde Fru: “Ah, finalmente una bella notizia: mamma non ero pigro, ero ambientalista”. Insomma, il video dei The Jackal sul riciclo dei rifiuti dimostra come, ancora una volta, il gruppo di amici riesca a trattare una tematica delicata con leggerezza ed efficacia.

The Jackal: l’incredibile video che fa riflettere con una risata