Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima| Ezio Greggio | 12 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 LA SAI L’ULTIMA – Questa sera torna su Canale 5 La sai l’ultima?, il programma che gli scorsi anni ha divertito gli italiani con i suoi barzellettieri. Dopo una lunga pausa (l’ultima edizione risale al 2008) La sai l’ultima? è tornata con un format “rivisitato” e la conduzione di Ezio Greggio e della sua fidanzata, la bella Romina Pierdomenico.

Ma cosa ci aspetta in questa quarta puntata?

Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima | Quarta puntata

Anche questo venerdì, dunque, La sai l’ultima promette tante risate per il pubblico di Mediaset. Il programma, giunto alla sua quarta puntata, come anticipato vede un’unica presenza femminile sul palcoscenico ed è quella di Romina Pierdomenico, la fidanzata di Greggio, uno dei volti più iconici di Canale 5.

La sai l’ultima? Digital Edition non prevede più una sfida tra singoli barzellettieri, ma la distribuzione dei diversi concorrenti all’interno di tre squadre capitanate da Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), tre grandi comici che hanno il compito di guidare i team alla vittoria.

Le anticipazioni de La sai l’ultima di stasera

Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima | Ospiti

Come ogni puntata, anche questa vedrà diversi ospiti susseguirsi sul palcoscenico di Canale 5.

Anche i vip possono improvvisarsi dei barzellettieri ed è per questo che sono chiamati in causa dal programma, per liberarsi delle loro vesti (cantanti, attori) e diventare improvvisamente padroni della risata.

Nella quarta puntata vedremo partecipare Beppe Fiorello, Pippo Franco e il Divino Otelma.

Tutti gli ospiti de La sai l’ultima

Stasera in tv Canale 5 | La sai l’ultima | Orario

Anche questa sera La sai l’ultima animerà le ore degli italiani con qualche barzelletta in onda su Canale 5.

L’appuntamento è per questa sera, 12 luglio 2019. L’orario di inizio del programma è alle 21.20.

Dove vedere in tv e streaming la terza puntata de La sai l’ultima