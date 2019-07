Signore e Signori Al Bano e Romina Power streaming | Dove vedere in tv | Concerto | Ospiti | Rai 1 | 12 luglio | Stasera

SIGNORE E SIGNORI AL BANO E ROMINA POWER STREAMING – Stasera, venerdì 12 luglio 2019, va in onda su Rai 1 il concerto Signore e Signori Al Bano e Romina Power, un evento musicale imperdibile per tutti i fan della coppia, in prima serata a partire dalle 21.25.

Si tratta del concerto del 2015 andato in scena all’Arena di Verona e che ha rappresentato il ritorno artistico dei due a oltre 20 anni di distanza. Per l’occasione Al Bano e Romina si sono fatti accompagnare da tanti noti cantanti, artisti e personaggi dello spettacolo.

Tra gli ospiti di questa serata di grande musica citiamo Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo.

La scaletta del concerto di Al Bano e Romina

Nel corso della serata Al Bano e Romina duetteranno con altri artisti che hanno preso parte a questa festa, come Umberto Tozzi (che canterà Mamma e Gloria) e i Ricchi e Poveri (Sarà perché ti amo e Va pensiero).

Ma come fare per vedere il concerto in diretta tv e streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni del concerto di stasera

Signore e Signori Al Bano e Romina Power streaming | Dove vedere in tv

Signori e Signori Al Bano e Romina Power è un concerto del 2015 dall’Arena di Verona trasmesso in replica stasera su Rai 1. La rete ammiraglia Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Inoltre, chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 1 al tasto 101 del decoder.

I cantanti presenti a Signore e signori Al Bano e Romina

Signore e Signori Al Bano e Romina Power streaming | Dove vedere in streaming

Chi invece vuole seguire il concerto di Al Bano e Romina in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione dell’utente i propri contenuti in modo del tutto gratuito. Quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi selezionare il programma di vostro interesse.

Non siete a casa ma volete recuperare in un secondo momento Signore e Signori Al Bano e Romina Power? Potete farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay che mette a vostra disposizione i programmi già andati in onda.

Appuntamento dunque con Signori e Signori Al Bano e Romina Power alle ore 21:25 su Rai 1 venerdì 12 luglio 2019.