Al Bano e Romina Power scaletta | Signore e signori | Ospiti | Anticipazioni | Stasera | Rai 1 | 12 luglio

SIGNORE E SIGNORI AL BANO E ROMINA POWER SCALETTA – Stasera, venerdì 12 luglio 2019, va in onda su Rai 1 il concerto Signore e signori Al Bano e Romina Power. Due mostri sacri della musica italiana tornano a cantare insieme, per una serata di grande musica con tanti ospiti tra i più amati dal pubblico.

Appuntamento dalle 21.25. Si tratta della replica dello show Signore e Signori Al Bano e Romina Power del 29 maggio 2015, che ha segnato il ritorno dei due insieme dopo tanti anni sul palco prestigioso dell’Arena di Verona.

Per l’occasione Al Bano e Romina sono stati accompagnati da un’orchestra che ha suonato dal vivo e da un corpo di ballo con ben 40 elementi. In più tanti ospiti come Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Umberto Tozzi, Michele Placido e Pippo Baudo.

Le anticipazioni del concerto di stasera

La loro storia d’amore è entrata nell’immaginario di molti italiani: si sono conosciuti nel 1967 su un set cinematografico; si sono sposati e hanno avuto quattro figli. A fare scalpore è stata l’improvvisa morte della loro primogenita, Ylenia, scomparsa nel 1994 e della quale non si sono mai avute più notizie.

Ma qual è la scaletta del concerto di Al Bano e Romina Power di stasera, 12 luglio 2019, in prima serata su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I cantanti presenti a Signore e signori Al Bano e Romina

Al Bano e Romina Power scaletta | Canzoni

Dopo più di 20 anni, i due artisti sono tornati ad esibirsi insieme dal vivo per un concerto che è destinato a restare nella storia della musica leggera italiana. Ecco la scaletta.

I loro fan, in questo concerto del 2015 che Rai 1 ha deciso di trasmettere oggi in replica, potranno ascoltare alcuni dei brani portati al successo dalla coppia: Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, È la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera, e tanti altri, oltre a famose cover e a un brano inedito.

Nel corso della serata Al Bano e Romina duetteranno con tanti ospiti, come Umberto Tozzi (che canterà Mamma e Gloria) e i Ricchi e Poveri (Sarà perché ti amo e Va pensiero).

Dove vedere Signore e signori Al Bano e Romina Power in streaming