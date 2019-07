Signore e signori Al Bano e Romina Power anticipazioni | Cosa succede | Ospiti | Scaletta | Stasera | Rai 1 | 12 luglio

SIGNORE E SIGNORI AL BANO E ROMINA POWER ANTICIPAZIONI – Un grande concerto per celebrare il ritorno artistico di Al Bano e Romina Power, una delle coppie più amate della musica italiana di sempre. Questa sera su Rai 1 va in onda Signore e Signori Al Bano e Romina Power, un evento musicale dall’Arena di Verona per festeggiare il ciclo di concerti che i due hanno tenuto in tutt’Italia.

Si tratta in particolare di un concerto del 29 maggio 2015, in cui Al Bano e Romina si sono fatti accompagnare da tanti ospiti, cantanti e personaggi dello spettacolo. In più sul palco una grande orchestra che si è esibita dal vivo e un corpo di ballo composto da 40 elementi.

La scaletta di Signore e signori Al Bano e Romina Power

Signore e signori Al Bano e Romina Power anticipazioni | Ospiti

Nel corso della serata non mancheranno i duetti con tanti ospiti, altri artisti e cantanti amati dal pubblico che si esibiscono sul palco dell’Arena di Verona per celebrare il ritorno artistico di Al Bano e Romina.

Tra gli ospiti di questa serata di grande musica citiamo Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo.

Nel corso della serata Al Bano e Romina duetteranno con altri artisti che hanno preso parte a questa festa, come Umberto Tozzi (che canterà Mamma e Gloria) e i Ricchi e Poveri (Sarà perché ti amo e Va pensiero).

I cantanti presenti a Signore e signori Al Bano e Romina

Un’occasione per tutti i fan per riascoltare alcuni dei brani più famosi portati al successo dalla coppia, come Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, E’ la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera.

Appuntamento dunque stasera venerdì 12 luglio 2019 dalle 21.25 su Rai 1.

Dove vedere Signore e signori Al Bano e Romina Power in streaming