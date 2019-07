Serena Grandi Corinne Clery | Grande Fratello Vip | Teatro | Ultime notizie

Amiche per la pelle. Tra Serena Grandi e Corinne Clery va tutto a gonfie vele. Adesso. E i tempi delle loro sfuriate al Grande Fratello Vip sono lontani. Hanno amato lo stesso uomo (Giuseppe Ercole) in momenti ben diversi. Ercole è stato sposato prima con la Grandi (dalla quale ha avuto un figlio di nome Edoardo) e poi si è innamorato di Corinne. Al momento della loro partecipazione al Gf Vip, davanti a milioni di spettatori, è rimasto nella storia un faccia a faccia tra loro che ha portato lo share a raggiungere picchi altissimi.

Acqua passata. Adesso, come racconta in esclusiva Serena Grandi al telefono, tutto procede per il meglio. “Siamo in vacanza assieme lontano da Roma. E stiamo studiano il copione della nostra commedia teatrale, debutteremo a gennaio. Sul palco saremo due sorelle che litigano per l’eredità dopo la morte di nostra madre”, svela a Tpi l’attrice Premio Oscar ne La Grande Bellezza di Sorrentino. Lo spettacolo si chiamerà “Due sorelle e l’urna”: si tratta di una commedia esilarante che vede due sorelle in viaggio assieme, tra mille peripezie. La regia è di Claudio Insegno.

Anche Corinne Clery è entusiasta del nuovo progetto e non vede l’ora di cavalcare le tavole del palcoscenico romano (dove è previsto il debutto). Ci racconta, con la sua travolgente allegria: “Il Gf Vip per me è stato terapeutico, non frequento psicologici o altro. E grazie a quell’esperienza bellissima ho buttato fuori tutto quello che avevo dentro. Adesso io e Serena siamo inseparabili. Siamo amiche. Abbiamo ricevuto un regalo, forse da Giuseppe che da Lassù si sta facendo un mare di risate guardandoci. Siamo felici”.

Ma la Grandi e Corinne potrebbe presto tornare negli studi di Cinecittà, magari in veste di opinioniste della nuova edizione del Gf Vip. Potrebbe essere un colpaccio per la produzione, visto che entrambe sono amatissime ed il pubblico non aspetta altro che vederle assieme. Davanti alle telecamere, davanti a milioni di spettatori di Canale 5.