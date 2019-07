Rassegna stampa oggi | 12 luglio 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 12 luglio 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Moscopoli

Il mondo occulto della Lega (di Ezio Mauro)

Sempre seduto ai tavoli giusti

Casellati: “Ma io non sono faziosa”

Dietro a Salvini c’è vita solo nel Pd (di Ilvo Diamanti)

I nostri ragazzi diventati analfabeti

Quando Armani riuscì a capire noi donne

Tour, la favola di Ciccone maglia gialla

Lega, indagato Savoini. Pd e 5S: ora un’inchiesta

“Mai stato con noi nella delegazione”. Ma in foto a Mosca è al tavolo di Salvini

Quei blitz alla Camera per cancellare il reato di finanziamento estero

Mosca, gli audio della trattativa. “Per i soldi usiamo Eni e due banche”

I voti gialloverdi per eleggere von der Leyen

Autonomia, strappo nel governo. Stop di Conte, lite con Salvini

Zaia: “I 5S si rassegnino, per noi è come il Reddito”

Torino, il Salone Auto va a Milano e Appendino pensa alle dimissioni

Teheran-Londra, prove di battaglia navale. “Caccia nel Goldo a una petroliera inglese”

Morto Lambert, shock in Francia: “Crimine di Stato”

La guerra della sabbia

Orlandi, l’ultimo mistero. Vuote le tombe aperte. Il fratello: voglio risposte

Salvini caccia i migranti ma aiuta i cani

La capitana Carola denuncia il ministro: “Toglietegli i social”

“Energia pulita dal ruscello”. Ecco la prima casa a idrogeno

Grecia, giallo sulla scienziata trovata morta in un bunker nazista

Travolge due cuginetti con il suv. Uno muore, l’altro è gravissimo

Diciottenne arrestato per lo stupro nel parco: “Mix di alcol e malvagità”

Atlantia apre su Alitalia, ma l’ok finale slitta a settembre

“Ilva, la gru maledetta uccise anche mio figlio. Lì non è cambiato nulla”

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Inchiesta sulla Lega e i russi

Fontana: schiaffo violento al nostro popolo, reagiremo

“Quella morte imposta dallo Stato” (di Michel Houellebecq)

Inventare il lavoro che non c’è (Dario Di Vico)

Caso a Torino, Appendino pensa alle dimissioni

Virginio Rognoni: “Io, Andreotti e le carte di Moro”

Orlandi, riaperte le tombe: vuote

Suzanne: la scienziata uccisa e trovata in un bunker

Romagna capitale (Il caffè di Massimo Gramellini)

Passo della Procura di Milano. Savoini ora è indagato per corruzione internazionale

Dalla piattaforma di Gazprom agli accordi tra i partiti Quei rapporti con Mosca

Salvini. Il leader ormai è convinto di essere sotto assedio: siamo intercettati, non solo in Italia

Intervista a Di Maio. Il vicepremier alza i toni: il Carroccio deve fare chiarezza, basta con le armi di distrazione

Lite tra alleati, stop all’autonomia

Golfo, sventato dirottamento di una petroliera

L’uomo di Bannon in Europa: Putin non è un nemico

Michael Carpenter: “Avere rapporti con Malofeev per gli Usa è come essere amici di Assad in Siria o di Maduro”

Da Johnson tante bugie. Si esce dalla Ue solo con il ritorno alle urne

Strangola la fidanzata e confessa alla Polizia

La Stampa

Tria: “Possibile l’accordo sulle autonomie Sì ai Benetton in Alitalia”

Fondi russi alla Lega La Procura di Milano apre un’inchiesta

Il bisogno di nuove alleanze

Emanuela non c’è neppure nella tomba delle principesse (di Elena Stancanelli)

“Quel prete orco ha fatto a pezzi le nostre esistenze”

Tanti ed eroi (Il buongiorno di Mattia Feltri)

Salta il tavolo sulle autonomie Scontro sulla scuola tra Lega e M5S

Parlamentari dimezzati M5S non vuole il referendum

Giorgetti cede al pressing. È lui il candidato dell’Italia come commissario europeo

Forza Italia verso le primarie Berlusconi cerca l’anti-Toti

L’ascesa della Meloni nasce dalla dinamica sovranista

Le finte liti 5S-Lega strategia del diversivo

Alessandra Locatelli: “Non sarò il ministro del family day. Priorità ai disabili”

“Io il Gianco di cui parlano ma sul resto non so nulla”

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

L’affare russo s’ingrossa: indagato l’uomo di Salvini

Basta battute: risponda (di Marco Travaglio)

Di Maio: “Sulla scuola, zero autonomia. E voglio il carcere agli evasori”

La Regione di Toti regala 150mila euro a “TeleToti”

Atlantia (Benetton) vuole tornare a bordo di Alitalia

Corte dei Conti: “La lotta all’evasione quasi ferma”

“Luca e Francesco? Non so nulla”: Salvini al buio. Da 4 mesi

Lega, Bagnai al Mef se Garavaglia venisse condannato

Alberico Gambino: “Risulto decaduto per il Viminale? Se permettete sono di diverso parere”

Il Sole 24 Ore

Alitalia, ok di Atlantia ad approfondire il piano industriale

Autonomia, rottura sulla scuola. Lite sul Dl sicurezza

Strategia Italia, per strade e scuole servono 6 miliardi

Funzioni, accesso e carriere: così cambia la polizia locale

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

La sinistra nasconde i rubli

Truffa Di Maio: salta l’autonomia

Se non cambi compagni morirai avvelenato

Tutte le mosse azzardate del Capitano «pokerista»

Busta con proiettile calibro 22 a Matteo, il ministro “Duce”

Cancellati 345 parlamentari con l’aiuto di Fdi. Il Cav: tagliare senza uccidere la democrazia

Il nervosismo della Lega: Conte ci sta boicottando

Il Capitano strano giramondo: quella politica estera da tweet

Messaggero

Strappo su autonomia e Russia

L’ira dei governatori e la rivolta del Nordest: stacchiamo la spina Matteo frena: diamogli tempo

Barbara Lezzi: “La Lega si è rimangiata le promesse per il Sud”

Veleni e sospetti tra gli alleati ma Salvini: non stacco la spina

Oltre cento dirigenti del Viminale chiedono il trasferimento all’Agenzia Entrate

Sul fine vita in Italia vertice di maggioranza ma Giorgetti frena

Cannabis light, chiude la metà dei negozi

Bloccate le risorse per le Forze dell’ordine. La Lega: colpa dei grillini. Appello di Gabrielli

Libero

Forza Salvini. Uccidi il governo

Caso Ragusa, la giustizia assassinata (di Vittorio Feltri)

David Parenzo sbugiardato in tv dalla Meloni

Avvenire

Sconfitta per tutti

Ruspe tra le proteste. Giù il ghetto pugliese

Rotta balcanica, nuovi arrivi fermati 46 migranti a Trieste

Il Foglio

L’omicidio di un innocente

Dare agli stati stranieri gli strumenti per pagare la politica. C’è un patto Lega-M5S

Il Manifesto

Lo spacca-Italia spacca il governo

La procura non russa

Le “gabbie salariali” dei docenti

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Iran warns western powers to ‘leave region’ amid Gulf crisis

Bbc News

US census 2020: Trump retreats on citizenship question

Aljazeera

Pentagon says US plans naval escorts for Gulf tankers

BuzzFeed

Leaked Report: WWF-Backed Guards Raped Pregnant Women And Tortured Villagers At A Wildlife Park Funded By The US Government