Rapper Kelly – Il rapper R. Kelly è stato arrestato a Chicago nella serata di giovedì 11 luglio. Kelly è accusato di adescamento di minori, pedopornografia e ostruzione alla giustizia.

Il cantante ha 52 anni ed è una stella della musica R&B. Era libero su cauzione per un caso precedente che riguardava presunti abusi sessuali su quattro donne, tre delle quali minorenni.

Stavolta il rapper è stato arrestato dalla polizia mentre passeggiava per strada con il suo cane.

Il suo arresto arriva dopo 13 denunce arrivate nel distretto settentrionale dell’Illinois per presunti casi di pornografia infantile. Lo ha riferito ha detto Joseph Fitzpatrick, assistente procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois.

In passato, R. Kelly era già finito nella bufera. Diverse donne lo avevano accusato di aver messo in piedi un vero e proprio harem, con ragazzine appena maggiorenni che venivano trattate come schiave sessuali.

Le descrizioni fatte da alcune di queste ragazze erano inquietanti: raccontavano di essere state sedotte dalla fama di Kelly, di essere diventate psicologicamente succubi e in uno stato di totale manipolabilità.

Il rapper, approfittando della situazione, le avrebbe obbligate a fare cose umilianti come cancellare dalla rubrica dei loro telefoni tutti i loro contatti per lasciare solo il suo.

Le ragazze, sempre secondo quanto da loro raccontato, dovevano chiedere il permesso per andare in bagno, per mangiare, per fare letteralmente qualsiasi cosa.

Le vittime sarebbero state costrette a fare sesso con lui in qualsiasi momento, assecondando ogni suo desiderio. Era stato in particolare il sito BuzzFeed a raccogliere molte di queste testimonianze shock.

Kelly, in passato, era stato anche accusato di aver girato dei film con contenuti pedopornografici (l’accusa però non portò a una condanna). Molto controverso anche il suo matrimonio con la cantante Aalyiah, morta in un incidente aereo nel 2001.

La ragazza al momento del matrimonio aveva 15 anni, ma R. Kelly la spacciò per una 18enne.

