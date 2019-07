Positivo alcol droga investe cugini – Un pirata della strada ha investito con una Jeep due cugini proprio di fronte alla porta di casa. Accade l’11 luglio in Via Gaeta, nel pieno centro del comune di Vittoria, in provincia di Ragusa (Sicilia). L’uomo era un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine ed è risultato positivo a droga e alcol test.

I due cugini di 11 e 12 anni si trovavano seduti sul marciapiede davanti alla porta della loro casa. Il ragazzino di undici anni si chiamava Alessio D’Antonio ed è morto sul colpo, mentre il cugino dodicenne è stato portato immediatamente in ospedale a Vittoria e si trova adesso in gravissime condizioni. Non è possibile sapere se riuscirà a salvarsi.

L’uomo ha travolto i ragazzini tranciandogli le gambe e trascinandoli lungo la strada con il Suv per diversi metri. Con loro c’era anche un terzo ragazzino che è riuscito a salvarsi evitando l’auto in tempo.

In auto il conducente, positivo ad alcol e droga che investe cugini, non era solo, c’erano anche altri due passeggeri. I tre inizialmente sono scappati perché avevano paura “di essere linciati”. Dopo aver saputo della denuncia per omissione di soccorso e forse presi da qualche rimorso di coscienza i due sono andati in caserma per denunciare l’accaduto. Il conducente è quindi stato identificato.

La polizia lo ha prelevato dalla sua casa e adesso il 37enne Rosario Greco si trova in arresto per omicidio stradale aggravato. Non solo, in macchina gli agenti hanno trovato anche uno sfollagente telescopico e una mazza da baseball e gli è stata contestato anche il possesso di “oggetti atti a offendere”.

