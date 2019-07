Oroscopo di oggi 12 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 12 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 12 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 12 luglio 2019

Si prospetta una giornata positiva per gli Ariete vista la buona posizione di Mercurio, che vi assiste con il suo apporto di lucidità, di attenzione costante alla realtà e di analisi razionale. Saranno in gran forma in particolare i nati dal 21 al 28 di marzo.

Giornata abbastanza serena per i Toro. Nelle prossime ore dovreste riuscire a risolvere alcune questioni emotive e familiari. Il Sole è sempre il vostro fedele compagno e vi dona la creatività necessaria per muovervi e trovare soluzioni impensate sia in amore sia sul lavoro. Ottimo l’umore.

Oroscopo di oggi 12 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli sarete caratterizzati da una notevole socievolezza. Una buona condizione emotiva accompagna questa giornata e vi consente di comprendere le situazioni con umanità e sincera empatia. Avrete voglia e capacità di fare progetti di lungo respiro per il futuro.

Cancro, sarete in perfetto stato di salute psicofisica. Vi sentirete prestanti, capaci di intervenire in ogni situazione, pronti ad affermarvi. È possibile che i rapporti familiari, i legami con le figlie e i figli, le sorelle e i fratelli, abbiano oggi la necessità di essere curati un po’ di più rispetto al solito. La Luna nell’entusiasta Sagittario in serata vi gratifica sul piano emotivo.

I nati sotto il segno del Leone potranno godere di un ottimo spirito. La famiglia vi propone un momento di felice armonia, specie se appartenete alla seconda decade. I nati nella prima decade potrebbero subira ancora l’aspetto dissonante di Urano proveniente dal segno del Toro e avere rapporti un po’ complicati con genitori o figli. L’umore, in compenso è ottimo.

Oroscopo di oggi 12 luglio 2019 | Vergine

Vergine, una combinazione celeste fortunata di Saturno vi sostiene. Oggi potreste realizzare molte imprese fidandovi della vostra costanza, del vostro impegno e della vostra forza d’animo. Un consiglio: prestate attenzione a lavoro e affetti, arredamento della casa e scelta degli svaghi.

La vostra personalità (briosa e un po’ teatrale) oggi avrà modo di esprimersi alla grande. Invitati a feste, se appartenete al gentil sesso e festeggiate il vostro compleanno dal 29 di settembre al 2 di ottobre, risplendete del vostro fascino più seducente e raccogliete molti successi mondani e in amore…

I nati sotto il segno dello Scorpione godranno di un ottimo stato mentale e spirituale. Sarete molto più sul pezzo. Sopratutto per quanto riguarda l’intuizione, la creatività, l’estrosità che da sempre vi appartengono.

Oroscopo di oggi 12 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, sarete invitati ad eventi mondani particolarmente brillanti e prestigiosi e a ricevimenti tra amici. I vostri interessi culturali e artistici potranno essere pienamente soddisfatti. Esibite un fitness perfetto, porterà i suoi frutti.

Una bella giornata d’estate per i Capricorno: godrete di una bella energia psicofisica da spendere in vari ambiti di attività. Attenzione: i rapporti con le figlie e con i figli, con le sorelle e con i fratelli vi potrebbero tenere un po’ impegnati, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di dicembre al 3 di gennaio.

Si prospetta una giornata abbastanza vivace e stimolante a tutti i livelli per gli Acquario. Il pianeta della grinta e dell’energia vitale, della capacità di inserirsi aggressivamente nella realtà, vi predispone ad agire impulsivamente. Fate attenzione agli eventi che toccano la sfera del sociale e del rapporto con il prossimo.

I Pesci durante la giornata di oggi dovrebbero godere di un tono energetico e vitale di tutto rispetto, accompagnato da un bel senso dell’umorismo. La vita familiare, centro da sempre dei vostri interessi, vi regala soddisfazioni, con un momento di armonia e sentita affettività.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.