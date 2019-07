Oroscopo di domani | 13 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 13 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 13 luglio 2019:

Oroscopo di domani 13 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, state per lasciarvi i vostri problemi di coppia alle spalle per entrare in una nuova fase decisamente più serena. Agosto, in particolar modo, sarà il mese della comprensione, quello in cui riuscirete ad essere maggiormente flessibili senza arroccarvi sulle vostre posizioni.

Cari amici del Toro, non nascondetevi dai problemi ma affrontateli. Stiamo parlando, in particolare, dei problemi di coppia. Non è possibile far finta di nulla e tergiversare perché il rischio che si corre è che una piccola goccia possa diventare una cascata. Le stelle vi sono vicine, non tiratevi indietro e affrontate di petto una crisi che si trascina da un po’.

Oroscopo di domani 13 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, qualcuno non fa altro che mettervi i bastoni fra le ruote e voi siete esausti di questo accanimento. Volete solo riposarvi e recuperare energie, non continuare a combattere una guerra. Forse, però, è il caso che raccogliate le ultime forze per passare dalla linea della difesa a quella dell’attacco.

Cari amici del Cancro, in questi primi mesi dell’anno avete avvertito molta diffidenza da parte di chi vi sta accanto, soprattutto nell’ambiente lavorativo. In effetti non vi siete meritati una tale sfiducia perché avete sempre messo impegno in tutto. Si sta aprendo una fase in cui, finalmente, arriveranno i dovuti riconoscimenti.

Cari amici del Leone, finalmente siete riusciti ad organizzare quel viaggio che volevate fare da una vita. Sarà una rivelazione per voi vivere le emozioni con un’intensità tutta nuova tanto che arriverete a domandarvi: “ma come ho vissuto tutto questo tempo?”

Oroscopo di domani 13 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, ci sono delle situazioni, sia in amore che sul lavoro, che non hanno preso la giusta piega. Anzi, vi stanno facendo venire un mal di pancia dietro l’altro. È molto importante però che non perdiate la vostra calma e agiate con quella prudenza che non vi permetterà di cedere a gesti istintivi (e impulsivi).

Cari Bilancia, dovete assolutamente fermarvi per riprendere fiato. Non è possibile andare avanti come state facendo da un po’, cioè trascurando sia il corpo che la mente. Qualcosa che è successo ha completamente alterato tutti i vostri equilibri, ma è il momento di tornare ad essere padroni di voi stessi.

Cari Scorpione, state attenti a sottovalutare le lamentele del partner perché potrebbero sfociare in una vera e propria crisi. In questo momento avete molti pensieri in testa che non hanno niente a che fare con l’amore, ma è molto importante non accendere nuovi focolai di preoccupazione.

Oroscopo di domani 13 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite energici e di buon umore e avete voglia di uscire per sfogare questo rinnovato entusiasmo. Forse questo è il fine settimana adatto per recuperare qualche rapporto d’amicizia che avevate iniziato e poi non coltivato per mancanza di tempo (e buonumore).

Cari Capricorno, problemi d’amore in arrivo. Avete trascurato qualche piccola avvisaglia di crisi e ora vi ritrovate nel bel mezzo di una tempesta. Forse alcune certezze sono venute a mancare ed è il caso di parlare con il partner per andare al cuore del vostro disturbo di coppia.

Cari Acquario, generalmente se avete intenzione di chiudere una relazione, che sia di lavoro o sentimentale non fate mai la prima mossa. Eppure questa volta vi sentite talmente stanchi e stressati che sarete voi a mettere la parola fine a qualcosa che per voi stava diventando solo “tossico”.

Cari Pesci, quando qualcuno vi rema contro voi lo intuite subito. Anche questa volta, infatti, avete capito che c’è più di una persona a volervi “fare le scarpe”. Cercate di essere diplomatici per uscire da gran signori da uno scontro che sta diventando inevitabile (e imminente).

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 13 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

