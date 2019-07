Oroscopo Branko 12 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 12 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 luglio 2019.

Oroscopo TPI di oggi: le previsioni delle stelle per la giornata di venerdì 12 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 luglio 2019: le previsioni segno per segno

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Cari Ariete, siete un po’ nervosi ma questo non farà comunque allontanare il partner, desideroso di passare un week end di relax e passione insieme a voi. È bene che lo accontentiate, perché non è proprio il caso di continuare a trascurare i “doveri” familiari. Tira tira la corda si spezza.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Cari amici del Toro, avete ancora la Luna in opposizione ma sarete ottimisti in questo venerdì anche se molto stanchi. Il vostro rapporto di coppia va a gonfie vele ma nel fine settimana non mancheranno discussioni dovute a gelosie.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 12 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, ci sarà qualche discussione in casa con il partner. È un momento concitato e stressante, l’anno lavorativo è tutto sulle spalle, le ferie lontane e ci sono tante cose da portare ancora a termine. Cercate di non alimentare lo stress con battibecchi assolutamente evitabili.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Cancro, in campo professionale siete sempre più apprezzati e il merito è tutto dei vostri sforzi. Finalmente potete raccogliere i frutti di un duro lavoro. Le stelle prevedono delle grandi giornate per voi, all’insegna dell’ottimismo e dell’intraprendenza.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Leone, fortuna in amore e negli affari per voi. Qualche bega familiare ancora non risolta vi darà qualche pensiero, ma il vostro stato d’animo positivo trascinerà tutti quelli che vi stanno vicino in una nuova dimensione di serenità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 12 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, forse avete trascurato troppo la vostra famiglia nelle ultime settimane che non ha mancato nel farvelo notare. Dovete essere più attenti, le premure non devono essere sempre a senso unico. Ricordatevi del grande supporto che i vostri cari vi hanno dato nei diversi momenti difficili che avete affrontato quest’anno.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, siete esasperati dalla routine e questo vi rende estremamente nervosi e suscettibili. Vi sentite soffocare all’interno dello stesso schema che si ripete ogni giorno e avete bisogno di una boccata d’aria fresca. Organizzate le vacanze e cercate, però, di coinvolgere anche il partner.

Cari Scorpione, siete delle persone estremamente sensibili e intuitive e molto spesso il vostro umore viene influenzato dall’ambiente circostante. Anzi, più che molto spesso. L’impressione è quella di essere un spugna che assorbe tutte le negatività esterne, quindi cercate di trovare il modo di rendervi il più possibile immuni.

Oroscopo Branko 12 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, è un periodo davvero memorabile per voi. Il vento soffia in poppa e vi porta verso traguardi sentimentali e professionali. Sfruttate questa ottima congiunzione astrale per realizzare tutte le vostre ambizioni.

Cari Capricorno, organizzate un week end su una bella isola dove specchiarvi in acque cristalline e godere di qualche straordinario paesaggio. Le stelle prevedono cambiamenti radicali in arrivo per voi ed è giusto che li affrontiate con la giusta rilassatezza mentale, in modo da evitare scelte avventate e inopportune.

Cari Acquario, meglio non sforzarsi troppo oggi perché la vostra forma fisica non è delle più ottimali. Il vostro eros, invece, è alle stelle: la voglia di relax in questo fine settimana in arrivo andrà di pari passo con quella di godere di momenti di focosa intimità con il partner.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Cari Pesci, molte turbolenze nella vostra vita sentimentale. Una storia finisce e ne inizia un’altra ma avete l’impressione di non essere mai convinti al 100 per cento della persona al vostro fianco. Forse è il caso di non mettere troppa carne al fuoco e pensare alle vostre reali necessità prima di compiere la prossima mossa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE