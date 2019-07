Meghan Serena Williams – Serena Williams è scesa in campo ma stavolta non è quello da tennis. La campionessa americana si è scagliata contro gli haters di Meghan Markle, sua amica di vecchia data.

La presenza della Duchessa di Sussex al prestigioso torneo londinese di Wimbledon ha scatenato, ancora una volta, un vespaio di polemiche.

Sì perché l’ex attrice americana ha chiesto ai propri bodyguard che facessero in modo che nessuno la fotografasse durante i match: un atteggiamento che non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. “Comportamenti da vip”, le avrebbero rimproverato social e media inglesi.

“Vietato fotografare Meghan Markle”, ex giornalista Bbc intimidita dal bodyguard della duchessa

Eppure c’è sempre qualcuno pronto a difendere la moglie del principe Harry e stavolta è niente meno che una leggenda del tennis: Serena Williams, ben 23 titoli dei tornei del Grande Slam.

La 37enne del Michigan, soprannominata The Queen, è da sempre grande amica di Meghan che le ha fatto una sorpresa andando ad assistere al match contro Kaia Juvan.

L’ex diva della serie tv Suits è così legata alla campionessa di tennis da averla invitata insieme al marito, Alexis Ohanian, al suo Royal wedding.

La Williams, a proposito delle costanti dure critiche alla Duchessa, ha dichiarato di aver smesso di leggere articoli che parlassero di lei.

“Ogni volta che vedo il suo nome nel titolo di un giornale non lo leggo. Per me Meghan non potrebbe essere un’amica migliore di così. Momenti felici, momenti tristi, lei è sempre lì per me. E questo è tutto ciò che anche io voglio essere per lei”, ha dichiarato la campionessa.

Meghan Markle ha sempre sognato di entrare nella Royal Family e incarnare i panni della Principessa

“Troppo permissiva con i figli”, Kate sotto accusa: ecco cosa ha combinato baby George | VIDEO