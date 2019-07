Malpensa, uomo nudo in coda al check in: stupore fra i passeggeri

Malpensa uomo nudo | Pretendeva di imbarcarsi su un volo Easy Jet vestito solo di un perizoma alla Borat e un cappello a cilindro di colore nero, per il resto completamente nudo. È successo venerdì 12 luglio all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 2.

Un uomo la cui identità resta sconosciuta ai media si è presentato all’aeroporto in tenuta “alternative-nature”, quasi completamente nudo, vestito esclusivamente di un eccentrico cappello cilindrico e un ancor più eccentrico perizoma in stile Borat. Come se nulla fosse, si è messo in coda al ceck in, sotto gli occhi attoniti degli altri passeggeri, sorseggiando placidamente una birra in lattina.

La polizia che si trovava come sempre sul posto si è immediatamente messa in azione per impedire al bizzarro viaggiatore di salire sull’aereo. Gli agenti lo hanno successivamente identificato, ma restano sconosciute le ragioni che hanno spinto l’uomo a presentarsi nudo all’aeroporto. La scena, comunque, è stata ampiamente documentata dalle telecamere dei telefoni dei presenti.

L’uomo, che viaggiava insieme a un gruppo di amici, non ha spiegato il motivo del suo gesto. Potrebbe trattarsi di una scommessa, di un addio al celibato. O di semplice eccentricità.

