“Vergognati!”: le foto hot di Lorella Boccia in luna di miele con Niccolò Presta scatenano gli haters | Foto

Lorella Boccia Polinesia – Dopo le nozze in pompa magna ora la luna di miele in Polinesia: prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta.

La ex ballerina di Amici e il figlio di Lucio Presta, agente dei vip, si sono detti sì lo scorso 1 giugno a Roma di fronte a personaggi dello spettacolo e attori da Paolo Bonolis a Ezio Greggio, da Flavio Briatore a Paolo Ciavarro. Grande assente Paola Perego, moglie del padre dello sposo.

I due poi sono volati in luna di miele in un vero e proprio paradiso terrestre: la Polinesia. Una meta molto in voga e scelta anche da Fedez e Chiara Ferragni che vi hanno trascorso diversi giorni la scorsa primavera.

Niccolò Presta e Lorella Boccia stanno regalando immagini e foto bollenti ai loro follower sui social per raccontare la loro fuga d’amore. Solo che le immagini della nuova conduttrice del Daytime di “Amici” hanno scatenato la reazione degli haters “Vergognati, ti sei appena sposata”, “Sei nuda un altro po’!” “Da noi si dice, scostumata”.

Così la bella 28enne napoletana ha deciso di anticipare la mossa degli “odiatori digitali” scrivendo un post indirizzato proprio a loro: “Volevo scrivere qualcosa di carino ma poi ho pensato che gli haters non avrebbero esitato un attimo a farsi sentire, quindi diamo loro qualcosa di sensato su cui ribattere”.

