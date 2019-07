La vendetta della sposa, tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Rai 2

La vendetta della sposa film | Rai 2 | Trama | Cast | Streaming | Storia vera

La vendetta della sposa è un film thriller per la regia di Robert Malenfant che va in onda questa sera su Rai 2 a partire dalle 21.20. La pellicola, della durata di 83 minuti, vede come protagonisti Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot, Ben Gavin, Charles Christopher e Nick Ballard.

La storia, scritta dalla sceneggiatrice Barbara Kymlicka, è ispirata ad un fatto realmente accaduto negli Stati Uniti

Vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su questo film che terrà compagnia ai telespettatori del secondo canale Rai questa sera, dalla trama al cast a come vederlo in tv o in streaming.

La vendetta della sposa film | Trama

La vendetta della sposa racconta la storia di Miya, una ragazza decisamente serena che non può certo lamentarsi di come stanno andando le cose nella sua vita: felicemente fidanzata con Ian, che sta per sposare dopo un anno di convivenza, la protagonista è infatti la titolare di un salone di bellezza i cui affari vanno a gonfie vele.

A turbare la sua tranquillità arriverà una strana lettera solo qualche giorno prima delle sue nozze con Ian: si tratta di una lettera di invito recapitata dalla ex fidanzata di Ian, Lory, che ha come oggetto la partecipazione al matrimonio di Lory proprio con Ian. Subito Miya pensa a uno scherzo di cattivo gusto, ma quando decide di stracciare l’invito si ritrova a vivere un vero e proprio incubo. Lory, innamorata follemente di Ian, era stata lasciata da lui proprio un anno prima e a pochi giorni dalle nozze. Il motivo? Il suo comportamento ossessivo, estremamente geloso e, soprattutto, la sua pericolosa instabilità mentale.

Dopo aver strappato la busta Miya comincia ad essere tormentata e perseguitata da una strana figura che le si presenta come un’apparizione: si tratta di una donna che indossa un vestito da sposa velato. Convinta si tratti proprio di Lory che vuole vendicarsi del mancato matrimonio Miya arriva a discutere con Ian, il quale comincia a credere che Miya si stia inventando un motivo per non sposarsi. Il loro rapporto finirà per andare in crisi fino all’annullamento delle nozze.

Nonostante ciò, comunque, le sue visioni continuano a tormentarla fino a quando una sera Lory le si materializza davanti con in mano un lungo coltello da cucina.

La vendetta della sposa film | Cast

Di seguito il cast di attori del film La vendetta della sposa con i rispettivi ruoli interpretati:

Katie Leclerc – Miya

Jeff Schine – Ian

Hannah Barefoot – Lory

Ben Gavin – Mark

Charles Christopher – Ryan Candler

Nick Ballard – Derek

La vendetta della sposa film | Streaming

Il film La vendetta della sposa va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 12 luglio 2019 a partire dalle 21:20. Il canale è visibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 in HD. Chi è abbonato alla pay-tv di Sky, invece, può trovare Rai 2 al tasto 102 del decoder.

Chi vuole guardarlo in diretta streaming con smartphone, tablet e pc lo può fare grazie alla piattaforma RaiPlay, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook.