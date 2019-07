LA SAI L’ULTIMA ANTICIPAZIONI – Questa sera, venerdì 12 luglio 2019, torna l’appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition, il reboot del programma che fa divertire gli italiani dal 1992.

Dopo tre puntate che hanno portato ottimi ascolti in casa Mediaset, anche questa sera ci si attende un ottimo share per la quarta puntata dello show di barzellettieri che per questa ultima edizione vede la conduzione di Ezio Greggio con al suo fianco la fidanzata Romina Pierdomenico.

Ma cosa aspettarsi da questa quarta puntata? Chi saranno gli ospiti stasera? Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni.

La sai l’ultima anticipazioni | Quarta puntata

Anche questo venerdì torna l’appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition. Dopo il successo delle precedenti puntate, il programma condotto da Ezio Greggio riproporrà in prima serata tante risate e divertimento assicurato: tutto grazie alle barzellette.

Anche questa puntata vedrà riconfermare tre grandi comici italiani: Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), tre volti che guideranno con sapienza le tre squadre di barzellettieri.

La sai l’ultima anticipazioni | Ospiti

Ma chi prenderà parte a questa quarta puntata? Come novità di questa edizione ci sono proprio gli ospiti che animeranno il palco delle barzellette di Mediaset con la loro fama e simpatia.

Anche i vip, in questo senso, diventano barzellettieri. Ogni vip rappresenterà una delle tre squadre in gioco e proverà a far divertire il pubblico e a raccogliere punti per la sua squadra raccontando barzellette.

Nella seconda puntata abbiamo visto Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio e José Altafini, mentre nella terza Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi. Questa sera, invece, saliranno sul palco Beppe Fiorello, Pippo Franco e il Divino Otelma.

Gli ospiti della quarta puntata de La sai l’ultima

Ma come funziona la nuova versione de La sai l’ultima? Rispetto alle precedenti edizioni il programma non vede schierato ogni barzellettiere per sé ma ci sono tre squadre: i concorrenti di ogni team si sfidano in diverse manche con l’aiuto di tre jolly, che sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show.

La sai l’ultima va in onda questa sera, venerdì 12 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.

