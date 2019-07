Israele, razzo da Gaza nel Sud del Paese

ISRAELE RAZZO DA GAZA – L’esercito di Israele ha annunciato di aver identificato il lancio di un razzo da Gaza verso il sud del Paese. Poco prima nella zona del Kibbutz Nir Yitzhak e del Kibbutz Sufa erano risuonate le sirene di allarme antimissili. Non si hanno al momento notizie di danni o di vittime.

Israele, le tensioni al confine

Proprio oggi, come riferito dai media, l’esercito israeliano aveva aumentato l’allerta e rafforzato la sua presenza al confine con Gaza dopo l’uccisione “per un malinteso”, come ammesso dal portavoce militare, di un comandante di Hamas alla frontiera. Le misure sono state prese anche in previsione della Marcia del Ritorno in programma oggi, come ogni venerdì, lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico.

Ieri le Brigate Kassam, l’ala militare di Hamas a cui apparteneva il comandante ucciso, hanno affermato che Israele “pagherà le conseguenze” della morte del loro uomo che non “resterà impunita”. L’esercito israeliano ha annunciato di aver aperto un’inchiesta sulle circostanze che hanno portato all’uccisione del comandante delle Brigate Kassam.

Manifestazione

Oggi inoltre, migliaia di palestinesi si sono radunati sul confine di Gaza con Israele in una nuova manifestazione di protesta contro il blocco israeliano alla Striscia. Fonti locali hanno riferito che alcuni dimostranti, che secondo l’esercito lanciavano sassi e bottiglie incendiarie, sono stati feriti dal fuoco di militari israeliani e che uno di essi versa in condizioni gravi.