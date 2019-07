Giulia De Lellis e Iannone, la vacanza in famiglia scatena la bufera sui social

Giulia De Lellis non può godersi una vacanza con il nuovo fidanzato Andrea Iannone senza dover far fronte alle aspre critiche dei follower. La relazione fra l’influencer di Ostia e l’ex di Belen Rodriguez non potrebbe andare meglio.

I due stanno trascorrendo una vacanza in famiglia in compagnia del fratello Angelo e della sua fidanzata Caterina. Come sempre dall’ufficializzazione della relazione con Andrea Iannone, Giulia De Lellis non ha mancato di postare su Instagram le foto che li ritraggono insieme.

Ma alcuni follower le danno addosso: “Ma ora pubblichi solo foto col ragazzo?”, scrive qualcuno.

“Sta pensando a Belen?”, si chiede ironicamente qualcun altro in commento a una foto che ritrae Iannone di schiena a bordo piscina.

“Dopo l’estate quale altro sceglierai?”, scrive un altro utente rivolgendosi a Giulia. Non mancano, comunque, i commenti dei fan che si schierano dalla parte della giovane coppia, esortando Giulia De Lellis a godersi “la vacanza in famiglia” senza fare caso agli insulti degli haters.

Qualche giorno fa, era stata Cecilia Rodriguez a lanciare la sua stoccata contro Giulia De Lellis, smettendo di seguirla su Instagram. Pare che la sorella di Belen non abbia ben digerito la notizia della relazione dell’ex cognato con Giulia De Lellis, che pare abbia conosciuto Andrea Iannone proprio a casa Rodriguez.

