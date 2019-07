Fedez è in Giappone con Chiara Ferragni e Leone, e firma autografi mentre accompagna la moglie in ogni tappa del suo viaggio.

Chiara si trova infatti a Tokyo per motivi di lavoro, e in questi giorni sta prendendo parte alle riprese di un film.

Ma anche Fedez riesce a ritagliarsi i suoi momenti di gloria: a spasso con la famiglia, si è ritrovato in più occasioni a dover firmare gli autografi dei fan.

Ebbene si, anche in Giappone. Ma come mai il cantante rap e marito della popolare influencer è conosciuto anche in Asia?

Fedez non riesce a spiegarselo, e infatti in una storia Instagram, dopo aver firmato una foto di lui, Chiara e Leone, si chiede se le persone che gli hanno chiesto l’autografo non siano degli attori.

Il cantante è forse conosciuto in California, dove ha una casa insieme a Chiara Ferragni, e dove è nato il figlio Leo, ma non di certo nel Paese nipponico. La sua musica e il suo sound sono tutti italiani e sarebbe difficile per uno straniero riuscire a comprendere i suoi brani, rivolti a un pubblico prettamente nostrano.

Eppure, in una storia, Fedez si ritrova addirittura ad autografare la parete di un negozio. E i fan sembrano appassionati molto più a lui che alla moglie Chiara.

Una delle spiegazioni potrebbe essere la popolarità di Chiara Ferragni che, a differenza del marito, ha fan in tutto il mondo. Non per altro nelle sue story esordisce sempre con la frase: “Hi guys!”. Comunica in inglese e la sua fama è internazionale, tanto da essere stata chiamata a tenere una lezione di marketing all’Università di Harvard, una delle principali Ivy League americane.

Che non abbia automaticamente reso noto a livello mondiale anche suo marito Fedez? Può darsi. Così tanto che adesso i fan nipponici preferiscono lui.

O forse ha ragione Fedez: i suoi ammiratori giapponesi sono solo degli attori.

Fedez firma autografi in Giappone | La storia su Instagram

Fedez firma autografi in Giappone | Una foto per strada con Chiara Ferragni

Il Giappone in 10 giorni e 5 città secondo Valentina Ferragni

Cosa ci fa Chiara Ferragni in Giappone? La risposta dei follower su Instagram