Federer Nadal Wimbledon 2019 risultato | Semifinale | Chi ha vinto | Vincitore | Oggi | 12 luglio

FEDERER NADAL WIMBLEDON 2019 RISULTATO – Una delle sfide più attese di questa edizione di Wimbledon è rappresentata sicuramente dalla semifinale che ha visto di fronte due dei più forti giocatori di tennis della storia, Roger Federer contro Rafael Nadal. Ma chi ha vinto la semifinale di Wimbledon 2019 tra Nadal e Federer? Ecco tutti i dettagli.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Federer Nadal Wimbledon 2019 risultato | La sintesi della partita

Una sfida attesissima da tutti gli appassionati di tennis per una rivalità che caratterizza il mondo del tennis da ormai 15 anni. Federer e Nadal si sono giocati l’accesso alla finalissima del torneo più prestigioso al mondo, dove li attende Djokovic, il vincitore dell’altra semifinale, disputata dal serbo contro Bautista Agut.

Una finale molto bella, con giocate sopraffine per due campioni senza fine e da un talento immenso. La vince Federer per 7-6, 1-6, 6-3, 6-4.

Un primo set molto combattuto si risolve solo al tie-break con la vittoria di Federer per 7 punti a 3. Nel secondo parziale Nadal brekka due volte, al quarto e al sesto gioco, conquistando nettamente il secondo set per 6-1. Si torna in parità.

Nel terzo set il break decisivo arriva al quarto set ed è a favore dello svizzero, che così vince il parziale per 6-3. Un set meraviglioso dello svizzero con 15 vincenti, appena 2 errori e 32 punti a 20. In generale una partita molto bella con tantissimi colpi di classe che hanno infiammato il pubblico di Wimbledon.

Nel quarto set è ancora una volta Federer a strappare il servizio all’avversario, questa volta nel terzo game, portandosi così sul 2-1 e mantenendo il servizio nel gioco successivo. La partita finisce con la vittoria di Federer anche nel quarto set per 6-4. Il re è ancora vivo. La finale è Federer-Djokovic. per lo svizzero è a dodicesima finale ai Championships.

Federer Nadal Wimbledon 2019 risultato | Precedenti

I due campioni non si sfidavano sull’erba di Wimbledon dalla finale del 2008, in quella che molti hanno definito come una delle partite di tennis più belle di sempre. In quel caso a trionfare era stato Nadal dopo un’autentica maratona conclusa 9-7 al quinto set.

Adesso una nuova sfida che ha catalizzato l’attenzione degli sportivi di tutto il mondo, a 11 anni di distanza. L’ultimo confronto tra Federer e Nadal, invece, risale allo scorso Roland Garros, del giugno 2019: anche in quel caso ha trionfato Nadal, il re della terra rossa. Ma sull’erba di Wimbledon è tutta un’altra partita.

Prima della semifinale di Wimbledon 2019 di oggi 12 luglio, il testa a testa tra i due vedeva Nadal in vantaggio con 27 vittorie negli scontri diretti, 16 quelle di Federer.

IL TABELLONE FEMMINILE

IL TABELLONE MASCHILE