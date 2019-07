Ed Sheeran, uscito il nuovo album No.6 Collaborations Project: duetti con star della musica

Ed Sheeran nuovo album | “No.6 Collaborations Project” | Tracce

Ed Sheeran nuovo album – L’attesa è finalmente finita per tutti i fan di Ed Sheeran. Oggi, 12 luglio, uscirà il nuovo album del cantante britannico che è stato di recente in tour nel nostro paese.

“No.6 Collaborations Project” si caratterizza per le collaborazioni e i duetti con personaggi del calibro di Eminem, 50 Cents, Bruno Mars, Travis Scott, Justin Bieber e molti altri.

Un disco prodotto dall’etichetta Altantic e che si compone di 15 brani inediti con cui il 28enne britannico si è cimentato tra pop, rap, dance, hip-hop, rock e R&B.

Troviamo Justin Bieber con il duetto I Don’t Care. E poi Eminem e 50 Cent sulle note di Remember the Name. Non manca la musica elettronica con il dj Skrillex in Way to Break My Heart.

E poi altre altre star del firmamento musicale mondiale come Bruno Mars insieme a Chris Stapleton in Blow e il rap di Cardi B con Camilla Cabello in South of the Border.

“Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato in questo album – ha dichiarato il musicista originario di Halifax – Alcuni li seguo dall’inizio della loro carriera, di altri ascolto i loro album in ripetizione.

Sono tutti artisti che sono di grande ispirazione per me e ognuno ha aggiunto qualcosa di speciale ad ogni brano. Non vedo l’ora che lo ascoltiate”.

Di seguito le tracce contenute nel nuovo album “No.6 Collaborations Project”.

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care with Justin Bieber Antisocial with Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put It All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I Don’t Want Your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton

